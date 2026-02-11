Graves incidentes en Córdoba: represión policial en protesta contra la reforma laboral

La provincia de Córdoba fue escenario de una brutal represión policial durante una manifestación en contra de la reforma laboral que se debate en el Congreso en una jornada marcada por la tensión y la violencia.

Docentes, estudiantes, jubilados, trabajadores y organizaciones sociales se concentraron en el Puente Centenario para expresar su rechazo a las medidas que consideran un retroceso en los derechos laborales. Sin embargo, lo que debía ser una protesta pacífica se transformó en un enfrentamiento desmedido con las fuerzas de seguridad.

Grave represión en Córdoba

El conflicto escaló rápidamente alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando columnas del Frente de Izquierda y diversos gremios intentaron bloquear el acceso al área central. En respuesta, agentes de la Policía provincial intervinieron de manera violenta, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores. Según denuncias de las organizaciones presentes, la represión fue indiscriminada, afectando a personas de todas las edades y sectores.

Entre los detenidos durante la protesta se encuentran los docentes Ignacio Meneses y Nahuel Rodríguez, además de la estudiante y trabajadora de prensa Victoria Marconetto. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) expresó su repudio absoluto a estos hechos y exigió la "inmediata liberación" de los detenidos.

No solo las detenciones generaron indignación, sino también el uso desmedido de gases lacrimógenos, que afectaron a cerca de 30 personas, incluyendo a varios docentes de la UEPC y a la exconcejala Laura Vilches, del PTS y Frente de Izquierda, quien sufrió el impacto directo de los gases en su cara.

Vilches, una de las referentes del Frente de Izquierda, justificó el corte como una medida necesaria para frenar la discusión legislativa que pone en riesgo derechos fundamentales. "Realizamos este corte para exigirle a las centrales sindicales un plan de lucha y un paro nacional", declaró.

La protesta en Córdoba fue parte de una serie de movilizaciones que se están llevando a cabo en todo el país contra una reforma que se considera regresiva en cuanto a derechos laborales. Hasta el momento, no se brindaron más detalles oficiales sobre las razones específicas de las detenciones ni sobre posibles imputaciones.