Fenómeno barrial: más de 10 millones de trabajadores ganan menos de $1,5 millones por mes

Más de 10,5 millones de trabajadores en Argentina perciben ingresos inferiores a los $1.500.000 mensuales, según datos del último informe sobre distribución del ingreso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al primer trimestre de 2026. La cifra representa al 80% de las personas ocupadas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales conglomerados urbanos del país.

Más de 10 millones de trabajadores ganan menos de $1,5 millones por mes

De acuerdo con el informe, ese nivel de ingresos se ubica por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) de abril, que ascendía a $1.469.767 para un hogar tipo, mientras que en junio el valor trepó a $1.531.473, umbral utilizado para medir la línea de pobreza. Entre quienes ganan menos de $1,5 millones, el 56,5% corresponde a trabajadores registrados, mientras que el 43,5% restante se desempeña en la informalidad, un sector donde los salarios son, en promedio, considerablemente más bajos.

En contraste, solo el 20% de los ocupados supera ese nivel de ingresos. El estudio también refleja una marcada brecha de género. El ingreso promedio mensual de los hombres alcanza los $1.352.247, mientras que el de las mujeres es de $959.030, lo que representa una diferencia cercana al 30%. En cuanto a la evolución salarial, el Índice de Salarios del INDEC mostró que las remuneraciones aumentaron un 8,3% durante el primer trimestre del año, por debajo de la inflación acumulada del 9,4% en el mismo período. El mayor incremento se registró en el empleo informal, con una suba del 13,7%, mientras que los salarios del empleo registrado crecieron un 6,8%.

Más de 10 millones de trabajadores ganan menos de $1,5 millones por mes

El informe también señala que la informalidad laboral continúa en niveles elevados. De los 13,1 millones de trabajadores ocupados relevados, 5,7 millones se desempeñan sin registrar, lo que equivale a una tasa de informalidad del 43,5%, superior al 42,5% registrado un año atrás. Entre las actividades con mayor proporción de empleo no registrado, el servicio doméstico continúa encabezando el listado, con una informalidad del 72,8%.