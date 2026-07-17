La locura por la Selección dispara la venta de camisetas: crece la demanda en Argentina y el mundo

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiebre por la camiseta albiceleste. La demanda se multiplicó tanto en el país como en el exterior y, a pocos días del partido decisivo frente a España, algunos modelos ya comenzaron a agotarse. En la tienda oficial de Adidas quedan pocos talles de la camiseta alternativa azul, utilizada por el equipo de Lionel Scaloni en la semifinal ante Inglaterra. En tanto, la marca advierte que la camiseta titular atraviesa un momento de "alta demanda", aunque por ahora mantiene disponibilidad. El fenómeno también se refleja en las principales cadenas deportivas.

La venta de camisetas de la Selección Argentina se dispara

En Dexter, las ventas de camisetas crecieron un 360% en junio respecto de mayo, mientras que el volumen comercializado durante ese mes prácticamente igualó al de los primeros cinco meses del año juntos. Desde la empresa reconocieron que el stock es limitado y anticiparon que, si Argentina conquista el título, la demanda podría volver a dispararse.

En DigitalSport aseguraron que lograron reponer mercadería luego de que se agotaran algunos modelos tras el triunfo frente a Inglaterra, mientras que Seven Sport destacó que, además de las camisetas, también aumentaron las ventas de buzos de entrenamiento, prendas "prematch" y la línea Originals utilizada por los jugadores y el cuerpo técnico.

La venta de camisetas de la Selección Argentina se dispara

El boom también se trasladó al comercio electrónico. Mercado Libre registró más de 53.000 búsquedas de camisetas argentinas en la previa del Mundial, mientras que Tiendanube informó un incremento del 47% en las órdenes de compra vinculadas al fútbol, con más de 32.000 operaciones y un ticket promedio cercano a los $165.800. La pasión por la Albiceleste también cruzó fronteras. En varios países, las tiendas oficiales de FIFA agotaron reiteradamente las camisetas de Lionel Messi, mientras que en Escocia numerosos comercios se quedaron sin stock de la casaca argentina antes de la semifinal contra Inglaterra.

La venta de camisetas de la Selección Argentina se dispara

En Asia, distribuidores oficiales reportaron un fuerte crecimiento en las ventas, con la camiseta argentina como la más elegida. En paralelo, también aumentó la comercialización de camisetas falsificadas. Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), más del 70% de las camisetas que se venden en la vía pública son truchas, con precios que rondan los $40.000, muy por debajo de los más de $140.000 que cuesta una original. Frente a este escenario, distintas plataformas reforzaron los controles para combatir la venta ilegal de productos vinculados al Mundial.