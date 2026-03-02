Forbes calificó el caso $LIBRA como "el robo cripto más grande de la historia": el impacto global del escándalo

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucró al presidente Javier Milei -y a gran parte de su entorno- dejó de ser un tema local. La revista Forbes lo llevó a su portada digital con un título demoledor: "El escándalo de criptomonedas de 4.600 millones de dólares en Argentina; el mayor robo de criptomonedas de la historia". El artículo, firmado por Nina Bambysheva en la edición especializada Forbes Crypto Confidential, sostiene que el mandatario argentino "se enfrenta a una investigación por fraude tras promocionar una criptomoneda que colapsó en cuestión de horas, evaporando miles de millones de dólares en valor".

Forbes calificó el caso $LIBRA como "el robo cripto más grande de la historia"

Según reconstruye la publicación, el 14 de febrero Milei utilizó su cuenta en X para promocionar LIBRA, una criptomoneda prácticamente desconocida, asegurando que impulsaría la economía argentina financiando pequeñas empresas. El mensaje incluía su consigna "Viva la libertad" y la afirmación de que "el mundo quiere invertir en Argentina". El efecto fue inmediato: LIBRA pasó de valer casi cero a rozar los 5 dólares. Horas después, se desplomó por debajo de 1 dólar.

Forbes remarca que el Presidente eliminó la publicación y argumentó que desconocía los detalles del proyecto, pero subraya que "el daño ya estaba hecho". La oposición pidió su destitución y un juez argentino abrió una investigación por fraude tras más de 100 denuncias encabezadas por Claudio Lozano. La nota internacional no se limitó a la polémica política. También detalló la ingeniería financiera detrás del token que le permitió a los responsables cosechar una fortuna a costa de lo ajeno.

El criptoempresario Hayden Davis admitió haber participado en el lanzamiento de LIBRA y de MELANIA, otra memecoin vinculada a la Primera Dama que alcanzó brevemente una capitalización de 2 mil millones de dólares antes de colapsar. En una entrevista con el youtuber especializado en estafas Coffeezilla (Stephen Findeisen), Davis reconoció que controlaba cerca de 100 millones de dólares generados con LIBRA.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

En aquella oportunidad, explicó la estrategia conocida como sniping: compras automatizadas con información privilegiada a precios mínimos antes del ingreso masivo del público, para luego vender con enormes ganancias. Forbes señala que, en mercados regulados, ese mecanismo sería considerado una compra anticipada ilegal. Davis intentó luego despegar al mandatario del esquema. "Quiero dejar claro que no he utilizado, ni utilizaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal", escribió en X.

En otra entrevista calificó el episodio como un "experimento que salió muy mal" y afirmó que Milei "no era corrupto, solo que estaba rodeado de gente que podría serlo". Lo cierto es que ka dimensión económica que destaca Forbes es contundente: el 86 % de los inversores perdió dinero; las pérdidas totales alcanzaron los 251 millones de dólares, según la firma de análisis blockchain Nansen y un grupo reducido obtuvo ganancias por 180 millones de dólares.

Gráfico de $Libra cuando desplomó sus precios

El caso se convirtió, según la publicación, en el mayor robo cripto vinculado a una promoción presidencial. En paralelo, el ecosistema cripto atravesaba otro golpe global: la plataforma Bybit sufrió un hackeo por 1.500 millones de dólares, un dato que Forbes utiliza para contextualizar el clima de extrema vulnerabilidad del sector. Que Forbes -referente mundial en finanzas y negocios- describa el episodio como "el mayor robo de criptomonedas de la historia" implica un daño reputacional que excede la coyuntura judicial argentina. La nota no solo menciona la investigación abierta contra Milei, sino que expone ante la comunidad financiera internacional la fragilidad institucional del episodio: una criptomoneda promovida por el jefe de Estado que colapsa en cuestión de horas y deja cientos de millones en pérdidas.