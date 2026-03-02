De "Intratables" a "Animales Sueltos" en el Congreso: Malena Pichot y Amalia Granata apuntaron contra Javier Milei

La apertura del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación Argentina tuvo de todo: tribunas colmadas, cánticos de cancha, carteles opositores y un discurso encendido de Javier Milei que osciló entre la épica libertaria y la confrontación directa. Pero mientras el Presidente hablaba .o gritaba- desde una tarima elevada en prime time, otra escena se jugaba en paralelo: la de las redes sociales, donde la ironía y el sarcasmo le pusieron picante a la transmisión oficial.

Amalia Granata sobre el discurso de Milei

En pleno discurso, la diputada provincial Amalia Granata encendió X con un comentario que rápidamente empezó a circular: "Alguien que le avise que ya no es más panelista de Intratables". La referencia apuntó al pasado mediático de Milei en el programa Intratables, donde forjó buena parte de su popularidad antes de llegar a la Casa Rosada. Granata no se quedó ahí. Minutos después, redobló la apuesta: "A los K no los quiero nada!!! pero esto se le parece mucho. Qué lástima porque era una oportunidad histórica de demostrar otra cosa".

En una noche marcada por el tono confrontativo -con frases como "Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes" o "Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar"-, la diputada santafesina mezcló ironía y desencanto en un mensaje que generó adhesiones y críticas por igual. Si el recinto se parecía por momentos a un recital -con militantes coreando "Panic show" y el clásico "Presidente, presidente"-, en redes el show paralelo tuvo a Malena Pichot como protagonista. La comediante y actriz comentó la transmisión casi en tiempo real.

Malena Pichot sobre el discurso de Milei

Primero apuntó primero a la estética televisiva que tuvo el Congreso durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias: "Subió la cámara de la cadena nacional para que no se le vea la papada. No será mucho?" Y enseguida ironizó sobre la lectura presidencial: "Qué poder de oratoria lpm. Para nada monocorde el tono de lectura. Para nada internable." Cuando Milei volvió sobre las críticas al kirchnerismo, Pichot lanzó: "Sigue hablando del gobierno anterior este que no inauguró ni un baño".

Tampoco dejó pasar la composición del recinto: "El Congreso más animales sueltos que nunca". La frase evocó inevitablemente al programa quye condujo en su momento Alejandro Fantino, donde humoristas y figuras del espectáculo compartían panel. En esa misma línea, al ver a la diputada electa Virginia Gallardo en su banca, escribió: "Está Virgina Gallardo sentada. Dios mío". Uno de los momentos más comentados fue cuando Milei deslizó que, tras la derrota bonaerense del 7 de septiembre, "opositores y propios soñaron con el sillón de Rivadavia". Muchos interpretaron la frase como un mensaje hacia su vicepresidenta.

Pichot captó el gesto y lo resumió con humor: "La señala con un cabezazo Jaajaja es un acto de la primaria directamente". La relación fría con Victoria Villarruel quedó otra vez bajo la lupa, incluso desde la realización televisiva, que evitó mostrar el saludo entre ambos. El discurso tuvo momentos de altísima tensión. Desde la oposición exhibieron carteles como "Milei = Despidos" y "El coraje se contagia". Desde la izquierda lo llamaron "gatito mimoso de Trump". Milei respondió sin eufemismos: "Manga de asesinos y chorros, vengan a explicarme qué pasó con Nisman!" y "Es una chorra y fueron los más chorros de la historia".

Malena Pichot sobre el discurso de Milei

Entre ovaciones, abucheos y cánticos como "¡Tobillera, tobillera!", la sesión se pareció más a un acto de campaña que a una ceremonia institucional clásica. Y mientras el Presidente cerraba con su ya habitual "Viva la libertad carajo" y "Hagamos la Argentina grande nuevamente", en X la conversación iba por otro carril: memes, ironías y capturas de pantalla convertían cada gesto en material viral. La postal final fue la de un Congreso tensionado y un país que sigue debatiendo en clave de espectáculo.