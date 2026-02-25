"Algunos vamos a quedar en el camino": el costo empresario del nuevo rumbo económico

El sinceramiento llegó desde uno de los principales referentes del empresariado comercial. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), reconoció que el cambio de política económica tendrá víctimas. "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal", dijo. La frase condensa la tensión del momento: un modelo que promete estabilidad de largo plazo, pero que en el corto ya muestra heridas abiertas en sectores productivos. Grinman admitió que no hay cifras claras sobre el impacto real. "No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños", destacó.

La definición expone un problema estructural: el cierre silencioso de pequeñas y medianas empresas que no siempre aparece en las estadísticas oficiales. Sin embargo, el titular de la CAC intentó matizar el diagnóstico: "No hay despido de personal. Nosotros, en el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída; eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran". El contraste es evidente: empresas que bajan la persiana, pero empleo formal que, al menos en el comercio, no refleja un derrumbe neto. La pregunta es cuánto puede sostenerse esa estabilidad si el consumo no repunta.

Los datos acompañan la advertencia. En enero, el consumo cayó 0,8% interanual, tercer mes consecutivo en baja, según la propia CAC. En términos desestacionalizados, hubo un leve rebote de 0,7% frente a diciembre, pero la tendencia anual sigue en rojo. El contexto no ayuda: Inflación mensual de 2,9% en enero; cinco meses consecutivos por encima del 2% y variación interanual del IPC de 32,4%, segundo mes seguido en aumento. Aunque la Cámara sostuvo que la inflación "luce mantenerse dentro de la tendencia de estabilidad que se consolida desde 2024", lo cierto es que el poder de compra continúa resentido.

Consumo en retroceso y crédito en pausa

Rubros sensibles como indumentaria y calzado retrocedieron 0,8% interanual. Recreación y cultura cayó 3,7%. Transporte y vehículos mostró un virtual estancamiento (-0,1%), en un escenario donde el patentamiento de autos comenzó a frenarse tras meses de mejora. El crédito, que había sido uno de los motores de la recuperación en 2025, también se amesetó en los últimos meses. Tarjetas y préstamos personales perdieron impulso, y el financiamiento prendario e hipotecario se desaceleró.

Pese a este escenario, Grinman ratificó el apoyo del sector tras participar del encuentro del Grupo de los 6 con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Nos aseguró que el modelo no apunta a solucionar problemas en sectores determinados sino que se busca una solución general", manifestó. Y añadió: "No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector".

La postura es clara: aceptar el ajuste sin medidas específicas de alivio, aun cuando "no la están pasando bien". En su análisis, Grinman cargó contra el pasado reciente: "En 2023 había anabólicos, que era el plan Platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, y ahora todo eso dejó remesones". Según el empresario, el consumo previo estaba inflado por la expectativa de inflación y pérdida de valor del dinero: "Había una inercia en la que el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse".

Hoy, con precios más estables pero ingresos más ajustados, el comportamiento cambió. "Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar". La confianza, entonces, aparece como el principal activo del modelo. Grinman también puso el foco en la estructura del gasto público: "Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina; eso no es fácil de bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público". Y fue más explícito: "El ochenta por ciento del gasto público son cuestiones sociales: jubilados, seguridad, salud, educación; eso ya no se puede tocar más".

De esta manera, si el gasto social es intocable y la presión tributaria sigue alta, el margen de maniobra para aliviar a las empresas es reducido. La economía muestra señales mixtas. En 2024, consumo y actividad cayeron sin excepción. En 2025 hubo recuperación, pero hacia el final del año ambos indicadores volvieron a registrar variaciones negativas. El propio informe de la CAC remarca: el consumo masivo se recupera lento, mientras que los bienes durables "ponen en suspenso su marcha tras meses de notable mejoría". En ese contexto, Grinman cerró: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".