El "puente" del fútbol y la disputa por el relato: la verdad detrás del rol de la AFA como pieza clave en la liberación de Nahuel Gallo

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras más de 448 días detenido en Venezuela, no solo abrió paso a un reencuentro familiar cargado de emoción. También dejó al descubierto una tensión política inesperada: el rol decisivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la operación y el intento del Gobierno nacional por minimizar esa participación. Mientras el Ejecutivo destacó la presión internacional y la gestión diplomática, fue la estructura del fútbol argentino la que puso el avión, envió representantes a Caracas y articuló con la dirigencia venezolana el canal que terminó destrabando la salida del gendarme del país vecino.

El prosecretario Luciano Nakis y el director de Protocolo Fernando Isla Casares, junto a Gallo

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue directo al explicar la intervención del organismo: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia". Y añadió, en otro mensaje: "El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación".

La AFA no solo participó en gestiones informales: puso a disposición el vuelo privado para el regreso del gendarme y envió a dos funcionarios a Venezuela. En la imagen difundida tras la liberación aparecen el prosecretario Luciano Nakis y el director de Protocolo Fernando Isla Casares, junto a Gallo, con el avión rentado detrás.

El comunicado oficial del organismo, titulado "El fútbol, un puente humanitario", reforzó esa línea: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

Y agregó: "Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones". En el texto, la casa madre del fútbol argentino agradeció explícitamente a Delcy Rodríguez y a la Federación Venezolana de Fútbol, subrayando que el canal que permitió el traslado fue deportivo.

La publicación de Claudio Chiqui Tapia osbre la liberación de Nahuel Gallo

El operativo incluyó el alquiler de un Bombardier Learjet 60 de la empresa Baires Fly, utilizado para el traslado desde Caracas. La imagen del gendarme al pie del avión, con dirigentes de la AFA a cada lado, fue la primera prueba pública de la liberación. Sin embargo, el gran ausente fue el propio Tapia. El dirigente tenía intenciones de viajar, pero el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, le denegó el permiso para salir del país en el marco de la investigación que pesa sobre la conducción de la AFA.

La ausencia judicial forzada no impidió que el organismo quedara en el centro de la escena. En paralelo, el Gobierno nacional comunicó la liberación a través del canciller Pablo Quirno: "La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo (...) ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela". Durante gran parte del domingo, el Gobierno Nacional buscó torcer la balanza a su favor en esta lucha por adjudicarse la liberación del gendarme.

Quirno reconoció las "múltiples gestiones realizadas por países aliados" y destacó especialmente "el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal". En ningún tramo del mensaje oficial se mencionó a la AFA. Más explícita fue la senadora Patricia Bullrich, quien recibió a Gallo en Ezeiza y buscó restar peso a la intervención deportiva.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado de El Rodeo 1 y aterrizó en Ezeiza

Sin ir más lejos, la funcionaria resaltó: "Las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo, de esto no estábamos al tanto". Incluso dejó una frase que evidenció la incomodidad política: "Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. Él tenia la información de que lo iba a buscar Italia. Son detalles, pero está acá y sano". Y agregó: "No quería entregarlo a nuestro gobierno, sino a través de algunos que son amigos de ellos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron". Hasta el presidente Javier Milei en LN+ intentó bajarle el precio a la AFA.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado de El Rodeo 1 y aterrizó en Ezeiza

Consultado al respecto por José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez, el mandatario dijo: "Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por la gestión de Estados Unidos e Italia o el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que sea, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden".

Las declaraciones dejaron en claro la disputa por la narrativa: mientras la AFA reivindicaba el "puente humanitario" del fútbol, el Gobierno sugiere que el régimen venezolano eligió ese canal para evitar una entrega directa al Estado argentino. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también deslizó desconocimiento sobre las gestiones deportivas: "Si hace más de un mes o la cantidad de tiempo que sea se dieron este tipo de negociaciones, lo desconocemos".

Y reforzó la postura oficial: "La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel al gobierno argentino". La liberación de Gallo expuso así un esquema poco convencional: un entramado donde el fútbol actuó como intermediario efectivo en un conflicto diplomático que llevaba más de un año. El regreso del gendarme cerró una etapa de angustia para su familia. Pero abrió otra discusión: quién fue determinante en la liberación.

Nahuel, bienvenido a casa.



448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista.



Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible.



Estamos felices. pic.twitter.com/iIJcBZUsQE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2026

La AFA habló de "trabajo silencioso" y "puente humanitario". El Gobierno destacó la presión internacional y relativizó la gestión deportiva. La senadora Bullrich fue más allá y puso en duda el canal elegido por Caracas. En el medio, quedó una escena imposible de ignorar: el avión rentado por la AFA, los dirigentes al pie de la escalerilla y un operativo que, más allá del relato oficial, tuvo al fútbol como pieza central. En política, como en el deporte, el resultado es lo que cuenta.