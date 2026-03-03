Recaudación en rojo: séptima caída real consecutiva y señales de una economía que se desploma

La recaudación tributaria volvió a encender luces de alerta. En febrero, los ingresos sumaron $16,23 billones y mostraron una suba nominal del 20,1% interanual, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Pero con una inflación que rondó el 32,4% en el mismo período, el resultado real fue una caída del 9,7%, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Se trata de la séptima baja real interanual consecutiva, un dato que confirma el enfriamiento de la actividad y la erosión de la base imponible. El organismo recaudador atribuyó parte de la caída a "los menores ingresos vinculados al comercio exterior", producto de la desaceleración de las importaciones y de una alta base de comparación, ya que a comienzos de 2025 las cantidades importadas habían crecido con fuerza.

Los números son más que elocuentes. Los derechos de importación cayeron 26,7% en términos reales, pese a un tipo de cambio cercano a $1.400. En febrero rigió además la alícuota 0% para teléfonos celulares, lo que profundizó la merma. Más pronunciado aún fue el desplome de los derechos de exportación, que según IARAF habrían retrocedido 39,6% real interanual. El impacto responde a la eliminación y reducción de alícuotas al sector agropecuario desde septiembre, lo que incentivó un adelantamiento de exportaciones antes de las elecciones y dejó un "bache" en la recaudación posterior.

El principal impuesto del sistema, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría caído 13,6% en términos reales. En total, recaudó $5,4 billones. Según explicó ARCA, incidieron negativamente la restitución de certificados de exclusión de la percepción aduanera y el menor nivel de importaciones. El dato más preocupante es el del IVA aduanero, que habría registrado una baja del 37% real interanual. Incluso el componente impositivo del IVA se vio atenuado por un fuerte incremento en el acogimiento de deuda corriente a planes de pago, tanto en IVA como en Seguridad Social, lo que sugiere tensiones de liquidez en empresas y contribuyentes.

El segundo tributo en importancia, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, descendió 5% real interanual. Según Nadin Argañaraz, titular del IARAF, influyeron "el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal". También el Impuesto a los Créditos y Débitos cayó 7,7% real (con tres días hábiles menos que el año pasado), mientras que Ganancias retrocedió 1,3% real. Los impuestos internos coparticipados registraron una baja del 16,5%. El único tributo que mostró una mejora real fue el impuesto a los combustibles, con una suba del 18,8%, impulsada por actualizaciones impositivas.

El deterioro no impacta de manera uniforme. Según IARAF, la recaudación que queda en manos del Gobierno nacional habría descendido 10,5% real interanual, mientras que la masa coparticipable para provincias y CABA cayó 8%. En términos monetarios, Argañaraz estimó que la Nación perdió $1.264.165 millones, las provincias y CABA $476.768 millones y, en conjunto, ambos niveles de gobierno resignaron $1.740.934 millones.

La caída fue más pronunciada para la Nación por la merma en derechos de exportación, que no se coparticipan. El discurso oficial suele destacar la consolidación fiscal y la disciplina del gasto. Sin embargo, la contracara comienza a hacerse visible: la combinación de recesión, menor comercio exterior, reducción de impuestos al agro y planes de pago masivos impacta directamente en los ingresos. La séptima caída real consecutiva de la recaudación no es un dato aislado. Es el reflejo de una economía que pierde dinamismo, con consumo retraído, importaciones en baja y exportaciones adelantadas que ya no sostienen la caja.