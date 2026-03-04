Rappallini arremete contra Milei y exige respeto para los empresarios en medio de la crisis industrial

La crisis industrial no se puede esconder ni siquiera con un milagro de las fuerzas del cielo y en este contexto, Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), lanzó duras críticas al presidente Javier Milei a quien señaló por haber cambiado su discurso hacia el empresariado. Rappallini recordó los tiempos en que el mandatario calificaba a los empresarios como "héroes" y expresó su deseo de que esa valoración vuelva a ser parte del relato oficial.

"Queremos que vuelva ese Milei. Yo quiero que ese presidente que valora al empresario argentino, porque vamos a reconstruir el país, sin lugar a dudas", afirmó Rappallini en diálogo con Infobae. Su declaración se produce tras las recientes palabras del presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde cuestionó el modelo industrialista argentino y lo calificó como un "fetiche industrialista" que, según él, tiene de rehén al país durante casi un siglo.

Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina

Las palabras de Milei no pasaron desapercibidas y, desde la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitieron comunicados exigiendo "respeto" al Gobierno y promoviendo la necesidad de un diálogo "constructivo y respetuoso" entre el sector privado y el Estado.

En esa línea, Rappallini fue contundente al defender al empresariado: "Yo veo que el empresariado argentino, en general, no ha sido quien fijó la política. Cuando recorro pymes, empresas de distinto tamaño y sectores, noto que lo que hacen es adaptarse; las condiciones cambian todo el tiempo y ellos buscan ajustarse a ellas. Como dijo el Presidente en algún momento, el empresario es, y ha sido siempre, un sobreviviente ".

industria

Lo que tampoco se puede esconder es que la situación económica y laboral en la industria es alarmante: según datos proporcionados por Rappallini, desde 2023 se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el sector , y algunos rubros enfrentan caídas de hasta 25 puntos en comparación con 2022.

Entre los más afectados se encuentran la construcción y los textiles: "Nosotros estamos planteando, como propuestas, impulsar una reactivación más homogénea y, al mismo tiempo, generar condiciones para que la mayor cantidad posible de empresas argentinas pueda adaptarse a esta nueva etapa", señaló el líder industrial.

Javier Milei

Rappallini también destacó que la industria realiza esfuerzos constantes para ajustarse a las nuevas condiciones económicas: "La industria bajó los precios y se reacomodó a esta nueva etapa y quiere ser protagonista". Sin embargo, enfatizó que todavía hay "muchas distorsiones del pasado" que dificultan el crecimiento sostenible.

Además, el titular de la UIA subrayó la importancia de construir un país estable y ordenado: "Estoy hablando con muchísimos empresarios que me dicen: 'Mirá, me está yendo mal, o no vendo, pero quiero un país distinto. Quiero un país ordenado, con una economía que funcione'". Además, destacó que Argentina enfrenta un costo estructural que afecta la competitividad frente a países como Brasil o México.

Despidos en el área metalúrgica y otras industrias del país

Rappallini pidió casi de rodillas un modelo económico basado en la competencia y el desarrollo sostenible: "La única manera de que las economías se desarrollan es generando competencia, pero al mismo tiempo creando condiciones para que el empresario pueda adaptarse. De este modo, la competencia permite bajar los precios, la sociedad accede a bienes más económicos y, al mismo tiempo, se promueve el crecimiento y el desarrollo".

Martín Rappallini insistió: "Estamos convencidos de que la industria puede ser sustentable en el tiempo si existe un ordenamiento macroeconómico: una economía ordenada, con inflación controlada y crédito restablecido. No hay desarrollo industrial posible sin un país normalizado".