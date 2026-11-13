Cada vez más: Bullrich acelera el proceso de desmarque de los libertarios

Se viene el garrochazo. La campeona en desmarques Patricia Bullrich evidencia cada vez más su distanciamiento de La Libertad Avanza para iniciar su propio camino a la presidencia. Días atrás se sacó una foto junto a los bullrichistas más puros en lo que intentó ser una emulación de una foto de la mesa política. La imagen generó disgustos en las filas libertarias, que ven los jirones de la pilcha violeta en una dirigente cuya única coherencia fue la traición.

La exministra de Seguridad afirmó este jueves que la Cámara alta está preparada para aprobar la nueva Ley de Discapacidad. En medio del ajuste al sector que impulsa el Gobierno, la legisladora volvió a enviarle un mensaje a Milei: "Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", aseguró a través de su cuenta de X en las últimas horas.

Luego de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el gobierno de Milei no acusó recibo del pedido del líder de la Iglesia Católica para con los discapacitados y las universidades. El vocero presidencial, Adrián Ravier, insistió en el que Nación defendió las auditorías a quienes reciben pensiones y a las casas de altos estudios. El histórico paso del Sumo Pontífice por el país incluyó el encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione y dejó una de las definiciones más fuertes: "El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad", sentenció. Y Patricia tomó nota de uno de los batallas y sectores donde los libertarios parecen tener la batalla perdida.

Milei y Bullrich

La senadora resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. De esta manera, la jefa del bloque libertario logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el jueves 19 de noviembre.

APURADA POR LAS PASO

Hay una frase que Bullrich hizo correr entre los propios para que se enteren los ajenos. "Si me corren o me sacan no les sale una ley más". Y la matemática la avala: 4 senadores propios más 12 diputados hacen del sector bullrichista un mal necesario para La Libertad Avanza, que por el momento cuenta con el apoyo incondicional de Pato y los suyos. Solo hasta el momento.

Ahora, el Gobierno impulsó rápidamente la sesión en la Cámara Alta para la reforma electoral y lograr el ansiado cometido de suspender las PASO, una medida que solo beneficiaría al oficialismo pero que perjudicaría las intenciones tanto del peronismo (que lograría un orden establecido a través del voto) como de Pato Bullrich (que no vería con malos ojos competirle a Javier Milei). Intentan aprobarla en sesiones extraordinarias.

Este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue quien bajó el mensaje de la suspensión de las PASO. Dijo que el Senado podría dar media sanción al proyecto de ley "en los próximos quince días".

Menem expresó en declaraciones radiales: "Creo que la Argentina no necesita PASO. Está actualmente en el Senado; se está trabajando. Creo que vamos a llegar a suspender las PASO, si Dios quiere".



