Vox suspendió entrevistas hasta las elecciones y escala su pelea con los medios

El líder de la ultraderecha española y jefe del partido Vox, Santiago Abascal, escaló su pelea con los medios de comunicación y anunció que "ningún candidato o portavoz" de su espacio cederá "los derechos de exclusividad de ninguna entrevista" de ellos hacia ningún medio. Su advertencia llegó después de acusar a la TV pública de "censurar" una entrevista suya, a la cual le habrían recortado "algunos fragmentos", según indicó.

En consecuencia, se bajó horas antes de una entrevista con el streamer Jordi Wild, que estaba prevista para el miércoles. El influencer tiene una media de visualizaciones de 15 millones, pero su enojo y el posterior descargo ante las cámaras de su canal habían trepado a los 30 millones de viewers a las pocas horas de haberse subido a las redes.

La controversia comenzó después de una emisión que alcanzó una audiencia récord de 4,8 millones de espectadores. Abascal había condicionado su participación a que su propio público ocupara parte de la platea, una decisión que, según las repercusiones posteriores, modificó la dinámica habitual del programa y generó incomodidad en el propio David Broncano, conductor de La Revuelta, el programa donde nació la polémica.

Abascal en La Revuelta

El presentador advirtió que no sería posible emitir las más de dos horas de charla completas y explicó que se había comprometido a realizar "una edición fiel" a las ideas expresadas por el propio Abascal. Sin embargo, dos días después de la emisión, Vox denunció que el ciclo había "secuestrado" 40 minutos de conversación.

Durante una entrevista en el canal Antena 3, el propio Abascal confirmó la medida que tomaron desde Vox. "Nunca más un candidato de Vox, o un portavoz de Vox, va a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada", afirmó. Y agregó: "No queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso ni a ningún tipo de edición ni a la confianza en el que está enfrente".

También sostuvo que no volverá a participar de programas que impidan a su partido introducir sus propias cámaras cuando las grabaciones no sean en directo.

Respecto de la entrevista con Broncano, Abascal también aseguró que la grabación se extendió durante 137 minutos, pese a que inicialmente habían previsto una entrevista de entre 60 y 70 minutos. "Estuve allí 137 minutos grabando ininterrumpidamente, sin agua", se quejó.

En ese marco, desde el partido anunciaron que se suspenderá además la participación de Abascal en entrevistas mientras no existan garantías sobre el tratamiento posterior del material grabado. La exigencia es que la televisión pública española publique íntegramente la conversación con Broncano.

EL FEO A JORDI WILD

El streamer español, conocido por sus bloques de entrevistas en directo y quien se había comprometido a entrevistar "a cada uno de los candidatos a la presidencia" previo a las elecciones del 29 de noviembre, anunció en un video publicado en X que Abascal "y su equipo" habían resuelto "unilateralmente" cancelar la charla con él. "A muy pocas horas de salir en vivo me dicen que no darán entrevistas. Y es que no sé qué decir", reclamó Wild.

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT https://t.co/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

"Estamos hablando de poquísimas horas antes de salir en vivo. Yo ahora debería estar hablando con él. Y es que me da mucha pena porque hasta ya tenía todo preparado", agregó Wild, mientras enfocó el plano general al estudio donde hablaría con Abascal el miércoles.























