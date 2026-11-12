Julieta Prandi destrozó a Emanuel Ortega con una sola frase tras su escandalosa separación: "El tiempo acomoda todo"

A un mes de haber confirmado su separación de Emanuel Ortega, después de seis años de relación y un matrimonio que duró menos de un mes, Julieta Prandi rompió el silencio y dio nuevos detalles sobre el difícil momento personal que atraviesa. La conductora se refirió a su presente sentimental, el apoyo que recibió de su entorno y los trámites legales que deberá afrontar para ponerle punto final a su historia de amor con el músico.

Tras disfrutar de unos días de descanso en Brasil y regresar a sus compromisos laborales en la radio, Prandi enfrentó nuevamente las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada por la exposición mediática, aseguró que se encuentra tranquila y acompañada por sus seres queridos.

Julieta Prandi fulminó a Emanuel Ortega

"Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está", expresó la modelo, dejando en claro que intenta atravesar esta etapa con la mayor serenidad posible.

Aunque evitó profundizar en los motivos que desencadenaron la ruptura, Julieta lanzó una frase que llamó la atención y que podría interpretarse como una indirecta hacia quienes opinaron sobre el final de su matrimonio. "El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar", manifestó en medio de las repercusiones que generó su separación.

En este contexto, la conductora encontró en su trabajo un espacio para mantenerse ocupada y continuar con su rutina. De hecho, destacó la importancia que tiene la radio en su vida y aseguró que regresar a sus actividades profesionales fue una decisión que la ayudó a enfocarse en su bienestar: "¿A quién no le hace bien trabajar? La radio es algo que disfruto y amo", expresó, dejando en evidencia que su profesión representa mucho más que una obligación laboral.

Julieta Prandi se enfocó en su trabajo tras la separación con Emanuel Ortega

Más allá del impacto sentimental que significó el final de su relación, Julieta Prandi también deberá resolver su situación legal con Emanuel Ortega, con quien llegó a pasar por el Registro Civil antes de que el matrimonio terminara abruptamente.

Sin embargo, la modelo se encargó de aclarar que no existe ningún conflicto económico entre ambos y que tampoco habrá una disputa por los bienes. Según explicó, el proceso quedará en manos de sus representantes legales y no debería presentar mayores complicaciones: "Lo legal no es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está", sostuvo, intentando quitarle dramatismo a una situación que despertó todo tipo de versiones.

En esa misma línea, fue contundente al referirse a la posibilidad de una división patrimonial y descartó que existan cuestiones económicas pendientes con su expareja. "No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más", aseguró.

Prandi buscó desactivar las especulaciones sobre un posible enfrentamiento judicial con Ortega

De esta manera, Prandi buscó desactivar las especulaciones sobre un posible enfrentamiento judicial con Ortega y dejó en claro que su intención es resolver el divorcio sin alimentar nuevas polémicas.

No obstante, la exposición de su intimidad y los comentarios que surgieron desde que se conoció la ruptura parecen haber agotado su paciencia. Por ese motivo, la conductora decidió marcar un límite frente a las consultas de la prensa y advirtió que no continuará dando explicaciones sobre el final de su matrimonio: "No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado", sentenció con firmeza.

Antes de cerrar definitivamente el asunto, Julieta también aprovechó para aclarar una declaración anterior que había generado repercusiones. Se trata de la frase "los de afuera son de palo", con la que había hecho referencia a las opiniones de terceros sobre su relación.

Salió a la luz la furia de Julieta Prandi con Emanuel Ortega

Según explicó, sus palabras estaban dirigidas a aquellas personas que, sin haber formado parte de la pareja ni conocer lo que sucedía puertas adentro, se sintieron con derecho a opinar sobre su historia con Emanuel Ortega.

Así, a un mes de la separación, Julieta Prandi dejó en claro que su prioridad es seguir adelante con su vida, apoyarse en sus afectos y cerrar legalmente una relación sobre la que, por el momento, no está dispuesta a revelar más detalles.