Mega inauguró una obra de USD 260 millones en Bahía Blanca para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta

Con una inversión de USD 260 millones y la mirada puesta en el crecimiento de Vaca Muerta, Compañía Mega inauguró en Bahía Blanca su nuevo Tren de Fraccionamiento, una obra estratégica que aumentará significativamente la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural y fortalecerá el perfil exportador del sector energético argentino. El proyecto constituye la primera etapa de un ambicioso plan de expansión que contempla inversiones por USD 650 millones entre 2023 y 2028 y busca acompañar el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina.

Mega inauguró una obra de USD 260 millones en Bahía Blanca

La inauguración contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de representantes de las empresas accionistas de Mega: YPF, Petrobras y Dow. Entre los asistentes estuvieron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. La nueva instalación permitirá incrementar hasta en un 50% la producción de líquidos del gas natural (NGLs), un insumo clave para la industria petroquímica y para los mercados de exportación.

Durante el acto, Horacio Marín destacó la importancia estratégica de la ampliación y el papel que cumple la empresa dentro del desarrollo energético nacional. "Quiero agradecer a nuestros socios en MEGA, Petrobras y Dow. Mega es una empresa que cumple 25 años, genera cultura en sus trabajadores, especialmente en los que están desde el inicio. Con la segunda etapa de ampliación de MEGA, un proyecto que fue presentado en el RIGI, vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar MEGA es darle valor agregado al gas natural", afirmó el presidente y CEO de YPF.

La obra fue ejecutada bajo la modalidad llave en mano (EPC) por AESA y responde a la creciente disponibilidad de líquidos asociados provenientes de Vaca Muerta, cuya producción continúa expandiéndose año tras año. Desde la compañía remarcaron que el proyecto permitirá mejorar la eficiencia operativa y aumentar la capacidad de procesamiento de una infraestructura que ya ocupa un lugar central dentro del sistema energético argentino.

Mega inauguró una obra de USD 260 millones en Bahía Blanca

Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega, aseguró que la ampliación marca un antes y un después en la historia de la empresa. "Esta ampliación representa uno de los hitos más importantes de nuestra historia como una empresa clave para habilitar el procesamiento y acondicionamiento del gas y petróleo proveniente de Vaca Muerta. Refleja la confianza de nuestros accionistas en las oportunidades concretas que ofrece la Argentina en materia energética. Y, sobre todo, nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía, acompañando la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia para seguir dando valor a la producción energética del país y continuar exportando energía a diferentes mercados internacionales", sostuvo.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles resaltó el impacto que tendrá la inversión sobre la economía local y el posicionamiento estratégico de Bahía Blanca. "Esta inversión consolida a Bahía Blanca como uno de los principales polos energéticos e industriales del país. El desarrollo de infraestructura como el Nuevo Tren de Fraccionamiento no solo potencia el crecimiento de Vaca Muerta, sino que también genera empleo, dinamiza la economía regional y posiciona a la ciudad como un nodo clave para la exportación de energía argentina", señaló.

Desde el inicio de sus operaciones en 2001, Compañía Mega se convirtió en uno de los actores más relevantes del segmento midstream argentino. Actualmente procesa cerca del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y opera una red integrada que conecta los yacimientos de Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca a través de un poliducto de 600 kilómetros. Además, la empresa es hoy el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, al tiempo que abastece de etano a gran parte de la industria petroquímica nacional.

La inauguración del nuevo Tren de Fraccionamiento es apenas una parte del plan de expansión que la compañía tiene en marcha. En abril presentó bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un nuevo proyecto por USD 360 millones destinado a ampliar la capacidad de separación, transporte y procesamiento de líquidos del gas natural. NLas futuras obras abarcarán las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires e incluirán nuevas plantas de rebombeo, ampliaciones de infraestructura y mejoras operativas.

Mega inauguró una obra de USD 260 millones en Bahía Blanca

Según las proyecciones de la empresa, estas inversiones permitirán incrementar alrededor de un 27% la producción total de Mega y sumar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de líquidos del gas natural. La mayor parte de ese crecimiento estará orientada al mercado externo. Se estima que cerca del 80% del volumen adicional se destinará a exportaciones de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante abastecerá al mercado interno, especialmente a la industria petroquímica a través del suministro de etano.