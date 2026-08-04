La pobreza dejó de bajar y el consumo volvió a caer: advierten un deterioro en los ingresos de los hogares

La reducción de la pobreza y la indigencia se frenó en el primer trimestre de 2026, mientras que el consumo volvió a mostrar señales de debilidad, según datos del INDEC y de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los gastos en servicios básicos.

El INDEC midió la pobreza pero nadie les creyó

De acuerdo con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza alcanzó al 30% de la población urbana y la indigencia al 6,5%. Ambos indicadores aumentaron respecto del tercer y cuarto trimestre de 2025, aunque permanecen por debajo de los niveles registrados un año atrás. Especialistas advirtieron que el descenso observado durante 2025 comenzó a agotarse.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, sostuvo que los datos muestran un "estancamiento con indicios de reversión", mientras que el economista Martín González-Rosada proyectó que la pobreza podría haber trepado al 32,7% en el segundo trimestre de este año, lo que implicaría unos 800.000 nuevos pobres respecto del segundo semestre de 2025, de los cuales cerca de 100.000 serían indigentes.

Los analistas atribuyen este deterioro a la caída de los ingresos disponibles, producto del aumento de tarifas de servicios públicos, transporte y otros precios regulados, además del crecimiento del empleo informal y de baja remuneración. El INDEC también detectó un empeoramiento en las condiciones de vida de los hogares pobres, con mayores dificultades para acceder a servicios básicos y cobertura médica.

En paralelo, el consumo de los hogares volvió a retroceder. El Indicador de Consumo de la CAC cayó 1% interanual en junio y 1,6% respecto de mayo, interrumpiendo dos meses consecutivos de recuperación. Entre los rubros más afectados se destacaron recreación y cultura (-8,1%), transporte y vehículos (-7,4%) e indumentaria y calzado (-4,6%). En contraste, el gasto en vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 9,4%, impulsado principalmente por una mayor demanda de energía eléctrica.

El consumo sigue en caída libre

Desde la CAC señalaron que, si bien la desaceleración de la inflación alivió parte de la presión sobre los ingresos, el crédito a las familias continúa debilitado y limita la recuperación del consumo, especialmente en bienes durables como vehículos, electrodomésticos e inmuebles.