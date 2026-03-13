Sospechas de filtración antes del dato de inflación: movimientos en el mercado anticiparon el 2,9% del IPC

La publicación del índice de inflación de febrero, que finalmente se ubicó en 2,9%, dejó más que un número para el análisis económico: también encendió sospechas en el mercado financiero sobre una posible filtración del dato antes de su difusión oficial por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

INDEC

Según operadores e inversores consultados por distintos medios, durante la tarde previa a la publicación comenzaron a observarse movimientos en ciertos activos financieros que parecían anticipar un índice más alto que el esperado por el mercado. Si se comprobara que algunos participantes conocieron la cifra antes de su divulgación oficial, podría tratarse de uso de información privilegiada, una práctica prohibida por la legislación argentina.

Las proyecciones privadas relevadas por el Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ubicaban la inflación de febrero en torno al 2,7%. Desde el propio Gobierno también habían deslizado que el índice mostraría una desaceleración respecto de enero. Sin embargo, según reconstrucciones de operadores bursátiles, cerca de las 14.30 comenzaron a circular versiones entre inversores y en chats de traders que sugerían un número más alto.

En diálogo con La Nación, un operador de una de las principales sociedades de Bolsa del país que pidió mantener el anonimato, afirmó: ""Lo teníamos desde las 14.30. Todo el mercado más o menos lo rumoreó por ese horario". De acuerdo con su relato, a partir de ese momento comenzaron a verse movimientos defensivos en las carteras de inversión. El cambio de comportamiento fue visible en la operatoria de bonos.

Los inversores comenzaron a rotar hacia instrumentos que funcionan como cobertura frente a la inflación, especialmente los bonos ajustados por CER. Entre ellos aparecieron papeles del Tesoro con vencimiento en 2026, como el Boncer TZX15Y6 y el TZX29Y6, que registraron una mayor demanda durante la tarde previa a la publicación oficial. Según datos del mercado, los bonos CER más líquidos llegaron a mostrar subas de entre 0% y 0,6% durante la rueda.

En paralelo, los instrumentos a tasa fija comenzaron a retroceder, con bajas de entre -0,1% y -0,5% en varios papeles. Entre los más mencionados por operadores figura la letra del Tesoro LECAP S31L6, con vencimiento en julio de 2026. Otro operador describió la dinámica con claridad: "Sí, se filtró el dato y empezaron a pagar CER y vender tasa fija". Según su reconstrucción, cerca de las 15.30 comenzaron a desarmarse posiciones en instrumentos a tasa fija.

En ese sentido, remarcó que minutos antes de las 16 -hora habitual de publicación del IPC- aparecieron ventas adicionales en algunas letras. El movimiento sospechoso no solo se registró en el mercado local. También se reflejó en Polymarket, una plataforma internacional de mercados de predicción donde los usuarios apuestan dinero sobre el resultado de distintos eventos, incluidos indicadores económicos.

Hasta poco antes de las 15.30, el escenario que concentraba mayor probabilidad era una inflación de entre 2,5% y 2,7%. Sin embargo, en la última media hora previa a la publicación oficial el mercado cambió abruptamente: la opción de entre 2,8% y 3% pasó a concentrar prácticamente toda la probabilidad. Ese rango terminó siendo el correcto cuando el Indec difundió el dato oficial de 2,9%.

Aunque las ganancias visibles en la plataforma fueron relativamente pequeñas -en algunos casos de apenas cientos de dólares- los especialistas advierten que las cuentas operan de forma pseudónima y que un mismo usuario puede utilizar múltiples billeteras digitales, lo que dificulta rastrear quién realizó las apuestas. Además, estas plataformas no se encuentran bajo supervisión directa de los reguladores argentinos, ya que muchos usuarios operan mediante cuentas radicadas en el exterior.

Según el Indec, la inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%.

Para varios participantes del mercado, la coincidencia entre los rumores previos, los movimientos en los bonos y el cambio abrupto en las apuestas constituye un indicio de que el dato pudo haber circulado antes de su difusión oficial. No sería la primera vez que ocurre algo similar. Algunos operadores ya habían señalado comportamientos extraños en la operatoria de bonos antes de la publicación de la inflación de enero, que también terminó ubicándose en 2,9%.

El protocolo del Indec establece que el informe puede entregarse con anticipación únicamente al Ministerio de Economía y al Banco Central, bajo estrictas condiciones de embargo hasta el momento de su publicación pública. Consultada sobre la posibilidad de investigar movimientos sospechosos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) respondió que "las investigaciones de la CNV, si las hubiera, son secretas por ley". Desde el Ministerio de Economía no respondieron a las consultas sobre el tema.

Más allá de las sospechas sobre su filtración, el número de inflación tampoco trajo buenas noticias para el Gobierno. El IPC acumuló 5,9% en el primer bimestre del año y 33,1% interanual, mientras que el índice no muestra una baja mensual desde hace nueve meses. El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 6,8%, impulsada por los incrementos en tarifas de servicios públicos.

El presidente del BICE, Felipe Núñez, quiso defender la medición de inflación del Indec y reconoció que hubiera sido más alta.

Incluso dentro del propio oficialismo surgieron inconsistencias. El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, intentó desmentir en redes sociales un cálculo más alto de inflación y terminó reconociendo que, con la metodología previa utilizada por la gestión de Marco Lavagna, el índice habría estado entre 3% y 3,1%.