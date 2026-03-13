Sorpresa en Gran Hermano: Carlota quedó afuera de la casa tras una semana y los memes estallaron en redes

La casa de Gran Hermano volvió a vivir una gala cargada de tensión, sorpresas y comentarios picantes. Este jueves, Carla "Carlota" Bigliani se convirtió en la nueva eliminada del reality luego de recibir menos apoyo del público que sus compañeros de placa. La participante debió despedirse del programa conducido por Santiago del Moro tras una semana marcada por su bajo perfil dentro del juego. En una placa muy numerosa -integrada por Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás "Nick" Sícaro- el público terminó definiendo su salida.

La resolución final fue entre Carlota, Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro, hasta que el conductor anunció el veredicto: "Se va de la casa, abandona Gran Hermano, Carlota". Carlota, cuyo nombre real es Carla Bigliani, había ingresado recientemente al reality en reemplazo de la actriz Divina Gloria, quien dejó el programa por motivos de salud. Emprendedora dedicada al diseño y venta de accesorios y bijouterie, llegó prometiendo sacudir la dinámica de la casa con su personalidad frontal.

Sin embargo, su paso por el juego terminó siendo más discreto de lo esperado. De hecho, ni siquiera llegó a participar de una nominación, algo que rápidamente fue señalado por los fanáticos del programa en redes sociales. Los memes no tardaron en aparecer y muchos usuarios la bautizaron como una de las "plantas" de la edición por su escasa participación en las discusiones y estrategias del reality. El análisis también llegó desde ex jugadores del programa.

Santiago Algorta, ganador de la edición pasada del reality, fue tajante al evaluar su desempeño: "Fue una decepción total", dijo al referirse a la falta de protagonismo de la participante. El propio conductor del ciclo también dejó un comentario filoso sobre su paso por el juego. "Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo", señaló Del Moro al recordar que su presentación durante las audiciones había generado grandes expectativas. Y remató con una frase que resumió el balance de su participación: "Fue invisible para la casa".

A pesar de su breve estadía, Carlota había llegado al reality con una ilusión enorme. En su presentación había contado que entrar a Gran Hermano era casi una obsesión personal. "Siempre quise hacerlo", repetía como mantra. Desde su casa -donde vive con sus hijas, dos gatos y un perro- había imaginado su ingreso al programa durante mucho tiempo. "Me empecé a visualizar total, a nivel mil", contó entre risas en su video de presentación, donde también confesó que tenía "a todo el barrio podrido" hablando de su sueño de participar en el reality.

La salida de Carlota reconfigura el tablero dentro de la casa y deja a los jugadores con la presión de seguir construyendo alianzas y estrategias para sobrevivir a las próximas galas. Además, la tensión está lejos de terminar: la eliminación será doble y todavía queda un participante más por abandonar la casa el próximo lunes.