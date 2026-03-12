Baires o Madrid: "El Chiqui" Tapia reveló que la Finalissima podría jugarse en el Monumental o en el Bernabéu

Con la fecha ya dispuesta por la FIFA para jugarse el 27 de marzo, la Finalissima, ese partido con título entre el campeón de la Copa América (Argentina) y la Eurocopa (España), todavía no tiene definida la sede. Iba a ser en Qatar, pero la guerra entre Estados Unidos e Irán complicó las cosas. En ese sentido, el presidente de la AFA, Claudio "El Chiqui" Tapia, anunció que este jueves por la noche se reunirá con su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para lograr que se dispute en el Estadio Monumental, mientras que los europeos buscan que sea en el Santiago Bernabéu de Madrid.

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", escribió Tapia en su cuenta de X (ex Twitter), en relación a la cumbre que mantendrá con el paraguayo para conseguir que el partido se dispute en suelo argentino.

El tuit de "El Chiqui" Tapia sobre su reunión con Alejandro Domínguez para cerrar la Finalissima en Argentina.

Lo cierto es que desde la federación europea UEFA la intención es que el partido se dispute en el estadio del Real Madrid. "España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental", había asegurado Tapia tras salir de Tribunales, luego de declarar por la causa que lo investiga por presunta evasión. La opción surgió luego de que las opciones de Miami y Londres aparecieran en el radar como posibilidades, aunque con los días se fueron apagando.

Al mismo tiempo es un hecho que la FIFA hasta el momento no descartó de forma oficial que el encuentro se realice en el estadio Lusail de Qatar, aunque el fuego cruzado en Medio Oriente atentó de hecho contra esa posibilidad. Al mismo tiempo, según las versiones oficiales, la entidad madre del fútbol mundial dio hasta este viernes para definirlo, y fue por eso que Tapia procedió a reunirse con Domínguez.

La Scaloneta, bicampeona de América, quiere ir por un nuevo título.

La posición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es contraria a la voluntad de Tapia, tal como reflejaron ciertos medios españoles. "La UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas", reveló el diario AS. Uno de los problemas que surge de esa sede es que el mismo día está programado que se juegue, unas horas antes, un encuentro entre Marruecos y Ecuador. Al mismo tiempo, para los europeos los eventos en simultáneo no sería un problema para la organización.

Por su parte, el periodista de ESPN Diego Monroig, se refirió a las negociaciones abiertas. "La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España. Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el ok para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuerza allí en Europa", reveló. Sin embargo deslizó que la opción europea gana fuerza por que la mayoría de los jugadores de ambos seleccionados juega en ese continente.