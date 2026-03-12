Adorni se disculpó por hablar de "deslomarse" pero no se refirió al polémico viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas en sus redes sociales por haber usado la palabra "deslomarse" en referencia a las funciones que realizó de cara al Argentina Week que se realizó en Nueva York, que contó con la presencia de su pareja en la comitiva presidencial que se trasladó en el viaje oficial. En ningún momento se refirió al viaje en avión privado a Punta del Este que según el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del ex vocero, pagó con dinero del Estado.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", reconoció Adorni en su cuenta de X (ex Twitter), en relación a la polémica que despertó la forma de referirse a sus funciones en el Argentina Week.

Manuel Adorni pidió perdón por haber dicho la palabra "deslomarse" en relación a su trabajo.

"Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas", continuó el ex vocero en su publicación, en la cual omitió referirse a la otra bomba que estalló en su entorno: la del viaje a Punta del Este.

"Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie", cuestionó Adorni, con una clara intención de correr la pelota al lado de la cancha de la oposición y con la perspectiva oficialista de que todo es una "operación" en su contra.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

"Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin", concluyó Adorni en su posteo, en el cual brilló por su ausencia la referencia a la utilización de fondo estatales para disfrute personal y familiar.

Cabe recordar que en declaraciones recientes Grandio se refirió al viaje a Punta del Este en el cual estuvo. "Manu lo pagó. Él me lo pagó a mí", reveló ante el periodista Pablo Duggan. El ex vocero, por su parte, había dado una versión distinta: "Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta".