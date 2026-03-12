La inflación de febrero fue de 2,9%, acumuló un 5,9% en el primer bimestre y registró una interanual de 33,1%

La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento y 5,9% en el primer bimestre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), mientras que la variación interanual superó el 33,1%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no retrocede desde hace nueve meses. Desde el Gobierno nacional reconocieron que con la medición que proponía el despedido Marco Lavagna, los números mensuales hubieran sido de 3,1%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

Según el Indec, la inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%.

La mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un 3,3%, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

El presidente del BICE, Felipe Núñez, quiso defender la medición de inflación del Indec y reconoció que hubiera sido más alta.

Las diferencias con Lavagna

Lavagna dejó la titularidad del Indec meses atrás, por diferencias con el Gobierno nacional, y fue reemplazado por Pedro Lines. Las diferencias en las mediciones que proponía el hijo del ex ministro de Economía fueron fundamentales para que se terminara la relación política que lo unía con el oficialismo. Ahora desde la gestión libertaria reconocieron que, si se utilizaban las mediciones anteriores de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/18, la inflación de febrero habría sido de entre 3% y el 3,1%.

El blooper lo tuvo el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, quien quiso desmentir al periodista Manuel Jove, que había dicho que la inflación debía ser del 3,4%. "Falso, daba entre 3% y 3,1% y el mes pasado daba menos", escribió -casi como un tiro en el pie- en su cuenta de X (ex Twitter).