La Plata: detuvieron a un hombre de 65 años acusado de masturbarse frente a mujeres desde su camioneta

La Policía Bonaerense arrestó a un hombre de 65 años en La Plata luego de que distintas mujeres lo acusaran de masturbarse desde su vehículo mientras las miraba. El detenido quedó a disposición de la Justicia y en la causa en la que se lo investiga hay evidencias registradas en video por sus víctimas.

El hombre que de acuerdo a la investigación tiene las iniciales de A.J.C. fue apresado en la zona del Bosque platense, por la cual se movía libremente mientras ejecutaba su accionar pervertido, que constaba de actos de exhibicionismo explícito, de acuerdo a las diversas denuncias que figuran en el expediente.

El paseo del Bosque en la ciudad de La Plata.

Fue a partir de un llamado al 911 que los efectivos pudieron dar con el depravado hombre, quien se movía en su camioneta roja de marca Peugeot y de modelo Partner, desde la cual se mostraba masturbándose estacionado frente a sus víctimas. A partir del llamado, la Policía se acercó a la esquina de diagonal 113 y 119 y recabó información de la denunciante.

"Se estaciona en el Bosque de La Plata y se masturba mirando a las mujeres que pasan por allí", fue la acusación que dejó la víctima por la cual se llegó a dar con el detenido. Tras el testimonio comenzó un operativo que dio con el hombre, que se encontraba en 120 entre 53 y 52, y que fue trasladado a la Comisaría 2ª de La Plata.

La camioneta del platense de 65 años detenido por masturbarse frente a mujeres en la vía pública fue secuestrada por la Justicia.

De acuerdo a la información que se conoció a partir de la investigación de la Fiscalía 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, en el expediente existen video en los que se ve de manera explícita el accionar del detenido, lo que significa una prueba contundente para que la Justicia avance en su contra.

Por el hecho, además, se secuestró la camioneta roja en la que se trasladaba, la cual será parte de la prueba en contra del detenido. Al mismo tiempo, desde la investigación trabajan para conseguir más imágenes de cámaras de seguridad de la zona del Bosque de La Plata, en la cual operaba el sujeto.