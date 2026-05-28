YPF acompaña a la primera astronauta argentina en su camino hacia el espacio

La petrolera estatal YPF acompaña a María Noel de Castro, la primera astronauta argentina seleccionada para una futura misión espacial, en el marco de una iniciativa orientada a impulsar el talento nacional.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, visitó las instalaciones de Axiom Space en Houston, Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con la ingeniera biomédica para conocer de cerca su preparación y los desafíos que afronta en su camino hacia el espacio. Durante la visita, Marín destacó el valor simbólico y profesional de la trayectoria de De Castro. "En YPF creemos en el talento argentino y en la importancia de acompañar a quienes, con su trabajo y dedicación, llevan el nombre del país a lo más alto. La historia de Noel refleja el espíritu de superación, conocimiento e innovación que queremos impulsar", afirmó.

YPF respaldará a María Noel de Castro

Actualmente, De Castro participa del programa Project Possum y trabaja junto a Axiom Space con el objetivo de integrarse a una futura misión espacial, con la meta de llegar a la Estación Espacial Internacional. Desde la compañía señalaron que la astronauta se suma así al grupo de embajadores de la marca que representan a la Argentina en distintos ámbitos internacionales. Además, remarcaron que la iniciativa busca inspirar a nuevas generaciones a pensar en grande y apostar al desarrollo científico y tecnológico.

YPF respaldará a María Noel de Castro

Con este acompañamiento, YPF reafirma "su compromiso con el desarrollo del talento nacional y con el impulso de historias que inspiran a nuevas generaciones a llevar la energía argentina cada vez más lejos".