¿Y si esta semana te toca a vos? Ya hay 49 mil personas sin trabajo en el sector PyMe

La industria manufacturera argentina atraviesa una crisis que golpea directamente a miles de familias que dependen de este sector para subsistir. Los números son contundentes y preocupantes: en el último año, casi 49 mil trabajadores industriales perdieron sus laburos, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El informe de IPA señala que, en febrero de 2026, el sector manufacturero empleaba a 1.138.536 trabajadores registrados, una caída de 48.950 puestos respecto al mismo mes del año anterior , una tendencia descendente que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, 364.554 trabajadores se quedaron en la calle en 26 meses consecutivos, lo que equivale a una alarmante pérdida promedio de 14.021 trabajos por mes .

Pymes

La crisis en el empleo industrial tiene raíces profundas. En primer lugar, la caída del consumo interno fue devastadora para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que dependen en gran medida de la industria nacional aunque también la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, combinada con una inflación descontrolada y la motosierra de Javier Milei para el ajuste fiscal redujo drásticamente la demanda de bienes y servicios.

A esto se suma que las PyMes se enfrentan a un contexto donde producir se volvió cada vez más caro, mientras que sus márgenes de ganancia se reducen a niveles insostenibles.

Las PyMES, las más golpeadas

Por otro lado, la apertura indiscriminada a las importaciones -sobre todo desde China- inunda las calles de los barrios y las pequeñas empresas con productos extranjeros demasiado baratos que compiten deslealmente con la producción nacional. Sectores como la metalurgia, el calzado, la línea blanca, los materiales de construcción, el textil y los alimentos fueron particularmente afectados por esta política, que llevó a muchas empresas al borde del cierre.

En medio de este panorama desolador, las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo en el Latam Economic Forum no hicieron más que acumular bronca para con el sector de La Libertad Avanza. En un discurso que parecía sacado de una novela surrealista, Caputo intentó minimizar las penurias económicas que atraviesan millones de argentinos con una retórica que rozó lo absurdo.