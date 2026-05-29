¿Y si esta semana te toca a vos? Ya hay 49 mil personas sin trabajo en el sector PyMe

29 Mayo de 2026 13:50
La industria manufacturera argentina atraviesa una crisis que golpea directamente a miles de familias que dependen de este sector para subsistir. Los números son contundentes y preocupantes: en el último año, casi 49 mil trabajadores industriales perdieron sus laburos, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Industriales Pymes Argentinos (IPA).
El informe de IPA señala que, en febrero de 2026, el sector manufacturero empleaba a 1.138.536 trabajadores registrados, una caída de 48.950 puestos respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia descendente que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, 364.554 trabajadores se quedaron en la calle en 26 meses consecutivos, lo que equivale a una alarmante pérdida promedio de 14.021 trabajos por mes.
La crisis en el empleo industrial tiene raíces profundas. En primer lugar, la caída del consumo interno fue devastadora para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que dependen en gran medida de la industria nacional aunque también la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, combinada con una inflación descontrolada y la motosierra de Javier Milei para el ajuste fiscal redujo drásticamente la demanda de bienes y servicios.
A esto se suma que las PyMes se enfrentan a un contexto donde producir se volvió cada vez más caro, mientras que sus márgenes de ganancia se reducen a niveles insostenibles.
Por otro lado, la apertura indiscriminada a las importaciones -sobre todo desde China- inunda las calles de los barrios y las pequeñas empresas con productos extranjeros demasiado baratos que compiten deslealmente con la producción nacional. Sectores como la metalurgia, el calzado, la línea blanca, los materiales de construcción, el textil y los alimentos fueron particularmente afectados por esta política, que llevó a muchas empresas al borde del cierre.
En medio de este panorama desolador, las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo en el Latam Economic Forum no hicieron más que acumular bronca para con el sector de La Libertad Avanza. En un discurso que parecía sacado de una novela surrealista, Caputo intentó minimizar las penurias económicas que atraviesan millones de argentinos con una retórica que rozó lo absurdo.
"Uno se enfrenta a la clásica pregunta '¿qué le dice a la gente que no llega a fin de mes?' y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía porque es una realidad que hay gente a la que le pasa eso... pero están pasando el mensaje 'la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor'. Entonces ¿cómo contestas a eso? Porque digo, ¿qué es 'la gente'? ¿la totalidad de la gente? ¿es la mayoría de la gente? ¿alguna gente?, no me digas 'la gente no llega' porque hace dos años la gente estaba muchísimo peor y si me preguntas eso me pones en una situación de tener que corregirte", dijo el Ministro de Economía. La respuesta a todas estas preguntas sería que entre esa "gente" están los 49 mil trabajadores industriales que perdieron sus trabajos.