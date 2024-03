Alfa fue internado: sufrió una arritmia luego de que lo expulsaran por "violento" de Gran Hermano

A comienzos de esta semana, Santiago del Moro anunciaba con bombos y platillos la vuelta de uno de los jugadores más polémicos de la pasada edición de Gran Hermano: Walter "Alfa" Santiago. Pero si bien en un principio se informó que el sexagenario se iba a quedar dentro de la casa por una semana e iba a tener la posibilidad de nominar, todo cambió durante el miércoles por la noche cuando la producción decidió su expulsión de la casa más famosa del país. "Alfa se fue de la casa. Después de lo sucedido, Gran Hermano tomó la determinación de eliminar a Alfa", dijo el conductor, mientras pasaban imágenes de Alfa abandonando el reality.

¿Qué pasó? Apenas ingresó, el veterano participante reavivió su "rivalidad" con Catalina Gorostidi, intentó unirse a Furia y hasta dio información del afuera. Yo estoy re tranquila porque sé que no hago nada. Vino este pelotudo que recién lo conoce y dice 'yo voy a sacarle la careta a Catalina'. ¿Qué careta? Y en vez de creerme a mí, que soy su amiga y nunca le fallé en todo el juego, le cree a este pelotudo. ¡Dale!", había dicho la pediatra en una conversación con Virginia Demo y Zoe Bogach.

Visiblemente angustiada, Cata sostuvo que Alfa "me está rompiendo las pelotas desde que llegó". "Y Furia tanto dice 'la amistad'. Cualquier cosa está haciendo. Yo no sé si no está pensando que como estuve versus con Rosina y salió, se piensa que soy fuerte afuera y quiere sacarme a la mierda. ¿Por qué está así conmigo? Ella exige amistad, que Agostina (Spinelli) la traicionó, que es una sorete", continuó Catalina, dando a entender que su vínculo con la "pelada" de la casa se había quebrado.

Lo cierto es que el martes, luego de algunos chispazos entre algunos participantes y Alfa, el Chino comenzó una campaña para molestarlo y, al parecer, había dado sus frutos, ya que lograron que el hombre de la bandana le dijera "boluda" a Catalina, luego de que ella se riera de una broma que le había hecho Martín. "¿Boluda? Boludo serás vos. ¿Qué se siente que no te quiera nadie acá tampoco?", lo cruzó la pediatra, provocando que Alfa despertara su costado violento y machirulo.

Sin pelos en la lengua, el sexagenario encaró a Catalina y le recriminó: "Me estás cansando nena. Tranquilita, pelo... imbécil". La discusión fue subiendo cada vez más el tono y los insultos se volvieron moneda corriente, generando preocupación en el resto de los integrantes del reality. A partir de ahí, los fanáticos del programa comenzaron a pedir la expulsión de Alfa por "violento", exigencia que se consolidó luego de que el veterano de la casa "golpeara" a Manzana.

En el video que circuló con fuerza en las redes sociales, se lo puede ver al cantante y al hombre de la bandana discutiendo acaloradamente luego de que Alfa le preguntara si tenía novia. "¿Y es linda o fea?", le consultó el sexagenario. "Es hermosa", le contestó Manzana. "¿Y qué te vio a vos?", fue la repudiable respuesta de Alfa. Segundos después, Mientras Manzana se servía un vaso con agua, Walter, sentado en la cocina, le dijo: "La próxima vez que cantes esa canción de mierda 'Se picó', te vas de la casa".

Sin quedarse callado, Manzana le pidió a Santiago que la cantase así se iba al "pingo", lo que derivó en un intenso ida y vuelta que finalizó con Alfa dándole un cachetazo al artista de Tucumán. "Cantala vos a ver si te sacan, cantala vos que es tan linda, tan linda letra que tiene", redobló Alfa y sentenció: "Gordo inmundo". Con este antecedente, parecía que los minutos de Alfa dentro de la casa estaban contados. Y así fue, porque terminó abandonándola el miércoles por la noche.

El posteo de De brito sobre la salud de Alfa

Sin embargo, este jueves Ángel de Brito dio a conocer que Walter tuvo que ser internado luego de sufrir una "arritmia" en su casa. "Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas", publicó el conductor de LAM. La amiga del sexagenario, Romina Uhrig, también dio a conocer esta noticia en el ciclo A la Barbarossa, y reveló que se encuentra estable en la residencia médica ubicada en la localidad de San Isidro.

Una vez que Alfa abandonó la casa, Furia quiso justificar su salida señalan que se había ido por voluntad propia a causa de un problema de salud, lo que fue desmentido de inmediato por Catalina: "¡Lo echaron Furia! Yo hablé con Gran Primo y se re calentó, estaba enojadisimo, nunca lo escuché así".