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¡Escándalo!

El informe que demostró que hay tongo entre Telefe, Andrea del Boca y Manu Ibero

Santiago del Moro explotó y defendió al productor ejecutivo de Telefe

10 Junio de 2026 09:19
Andrea del Boca
Andrea del Boca

El reality más famoso de la televisión está en un momento complicado. Es que las redes sociales estallaron tras la difusión de un supuesto mensaje que acusa a la producción de Gran Hermano: Generación Dorada de manipular los resultados para favorecer a dos participantes: Andrea del Boca Manu Ibero

Las acusaciones, que sugieren un arreglo para coronar a Ibero como ganador y llevar a Del Boca a la final, desataron una tormenta que Santiago del Moro intenta parar a como dé lugar.

Andrea del Boca
Andrea del Boca

La discordia empezó en el canal de streaming Jotax Digital, durante el programa Ya fue Todo, conducido por Ale Castelo donde se reveló un explosivo informe: "¿Sabías que Andrea del Boca arregló con (Martín) Borrillo productor ejecutivo de Telefe que ella llega a la final y que cuando termine GH y Manuel sea el ganador (porque ya está decidido que el que gana es él pase lo que pase), comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca que ya están en pre-producción?".

Pero el bombazo no terminó ahí: "¿Sabías que Andrea quiere de protagonista a Manuel? Por eso, la mayoría de los tapes están editados, censurados y se sigue la bajada de línea, por eso en algunos programas satélites vas a ver que se intenta elevar la imagen de Andrea y de Manuel", leyó el conductor del stream. 

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 Según el texto, atribuido a una fuente anónima vinculada a la producción, existía una "bajada de línea" para beneficiar la imagen de ambos concursantes dentro y fuera de la casa.

Pero, ante semejante revuelo, del Moro no tardó en reaccionar. Odiado, usó su cuenta oficial de X para desmentir categóricamente las acusaciones: "Esto es mentira además de un delirio", escribió sin muchas vueltas.

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Pero eso no fue todo. En un tono desafiante, Santiago Del Moro explicó por qué decidió romper su silencio: "¡Y solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores  que están dentro de la casa y no pueden defenderse!, dijo ya un poco más calmado e intentado defender la transparencia del reality de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca Manu Ibero Santiago del Moro

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