"No le creo nada": Lolo Poggio liquidó a Brian Sarmiento tras su eliminación y reavivó una vieja guerra de Gran Hermano

La eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada no solo generó repercusiones entre los fanáticos del reality. También despertó una reacción explosiva de una de sus principales adversarias dentro de la casa: Lolo Poggio. Lejos de mostrarse sorprendida por la salida del exfutbolista, la hermana de Juli Poggio celebró abiertamente el resultado y aprovechó una transmisión en vivo para lanzar una serie de críticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó cuando Juli le preguntó en pleno streaming qué pensaba sobre la eliminación de quien había sido uno de sus mayores rivales durante la convivencia. "¿Qué le parece la eliminación de Brian Sarmiento? Porque ella estuvo en esta edición de Gran Hermano y ha tenido muchas discusiones con este individuo", introdujo la exfinalista del reality. La respuesta de Lolo fue contundente: "Para mí es un gol de media cancha. De toda la edición, el participante que peor me cae. ¿Por qué? Porque conviví con él y porque no, nunca tuvimos feeling, nos peleamos más de una vez. Tuvo comentarios hacia mí que no me agradan, y para mí entró a ser un personaje fingido".

Juli coincidió con el análisis y aseguró que la salida de Sarmiento no le resultó inesperada. "Para mí (esta eliminación) no es sorpresiva, porque Brian no es que en el repechaje por voto de la gente, sino que entró con un golden ticket, porque claramente esta edición es la edición que más reality es, y, bueno, la producción decidió meterlo, que no me parece mal porque es un reality show también, pero obviamente que la gente no lo quería", sostuvo.

A partir de allí, las hermanas comenzaron a analizar las dificultades que enfrentan los participantes que vuelven a ingresar a la casa luego de una eliminación. "Además, si volvés a entrar y cambiás tu juego, según lo que quiere el público, te van a decir que sos poco genuino y que todo lo que estás haciendo está impostado. Y si volvés y volvés a entrar y hacés el mismo juego, te van a volver a sacar por lo mismo. Es muy difícil reingresar", reflexionó Lolo.

Los cruces de Brian Sarmiento y Lolo Poggio

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando le consultaron por las declaraciones que Brian realizó en distintas oportunidades sobre sus hijas y la polémica situación familiar que lo rodea. Lejos de mostrarse neutral, la influencer dejó en claro cuál es su postura. "Yo no le creo nada. Me pasa que no le creí nunca en su primera instancia. Me parecía que estaba todo el tiempo impostado. No le creo ahora tampoco. Creo que todo el tiempo es un personaje, pero también creo que, en su primeras instancia, también tenía una parte divertida, y era gracioso, y tenía su parte de showman, que esta vez ni siquiera", lanzó.

Luego agregó un dato que alimentó aún más la polémica. "Hoy hablé con la exmujer en un programa, y la verdad que escuché cosas que tuvieron una videollamada, pero fue mediada por abogados y nada", comentó, dejando entrever que la situación entre el exjugador y sus hijas estaría lejos de resolverse. Por si quedaban dudas sobre su opinión, Lolo cerró con una frase lapidaria. "Los primeros 3 días me cayó bien. Éramos 28, pero después a los 3 días ya cayó ahí", sentenció.

La tensión entre ambos no es nueva. De hecho, durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada protagonizaron algunos de los enfrentamientos más recordados de la edición. Uno de los episodios más comentados ocurrió a fines de marzo, cuando Brian sobrevivió a una eliminación y celebró de manera eufórica mientras otro participante abandonaba la casa.

Los cruces de Brian Sarmiento y Lolo Poggio

Su festejo fue interpretado por varios compañeros como una provocación. "Semejante grandote...", lanzó entonces Lolo al observar la escena. Desde el otro lado, Brian respondió a los gritos: "Ya está, bánquensela, perdieron". La réplica fue inmediata. "¡Ganó Gran Hermano, ya está!", ironizó ella antes de advertirle: "No ganaste nada, el público también va a ver su soberbia". Aquella discusión se convirtió en uno de los momentos más tensos de la temporada y terminó consolidando una rivalidad que nunca logró recomponerse. Meses después, y ya con Brian fuera de competencia, las declaraciones de Lolo demostraron que las heridas siguen abiertas.