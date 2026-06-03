La Bomba Tucumana disparó contra sus compañeros de GH: "Son personas horrendas, asquerosas y mentirosas"

Hay escenarios donde la fama se vuelve un refugio y otros donde se transforma en una jaula. Para Gladys "La Bomba Tucumana", acostumbrada durante décadas a recibir el cariño de multitudes, aplausos y abrazos al borde de cada escenario, la experiencia de Gran Hermano terminó siendo exactamente eso: un encierro emocional que la enfrentó con sus dolores más profundos, sus límites y la ausencia irreparable del gran amor de su vida.

La cantante abandonó la casa más famosa del país por la puerta giratoria, agotada por una convivencia que describe como hostil y muy alejada de los valores con los que construyó su carrera. Lejos de encontrar diversión o una nueva aventura televisiva, terminó chocando contra una dinámica que, según su mirada, premia la agresión, la mentira y la falta de escrúpulos.

La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano

En diálogo con BigBang , Gladys habló de su salida del reality, de su enfrentamiento con Cinzia, de las acusaciones de robo que sufrió dentro de la casa, del duelo por la muerte de su esposo y de una historia de amor que, aún hoy, sigue atravesando cada aspecto de su vida. "Libertad. Libertad es la palabra. Y está todo muy cambiado acá afuera en la vida real, pero bien, acá andamos", resumió sobre sus primeras horas fuera del programa.

La Bomba Tucumana no pudo disfrutar de Gran Hermano

Cuando recibió la propuesta para ingresar al reality, la curiosidad pudo más que cualquier duda. "Fue fuerte, porque uno siempre lo veía de afuera y decía: 'esta manga de magos, esos que entran ahí'. Después me dio inquietud por saber cómo podría ser. Imaginás que yo soy una mina grande y decía: si no es ahora hacer esto, tengo ganas de hacer todo lo que tenga ganas de hacer", comenzó y luego contó con que pensamiento entró: "Y dije: quiero ver qué me pasa a mí también como persona, como ser humano, estar aislada, sin ver a mi familia, sin hacer lo que yo hago, que es ir a cantar, cómo se maneja la gente también".

Sin embargo, la experiencia terminó siendo muy distinta a la que imaginó. Acostumbrada a un ambiente donde predomina el afecto del público, el universo de Gran Hermano le mostró una cara que la golpeó de lleno. "Lo más difícil para mí de estar en la casa fue eso. Como que yo vengo de un mundo donde la gente te quiere, te espera, te recibe con amor, te están esperando para abrazarte, para una foto, para esto, para aquello, y ahí sentí que fue todo muy hostil", recordó.

Ese clima terminó teniendo nombres propios. La cantante no ocultó que su conflicto más fuerte fue con Cinzia y Tamara, a quienes responsabiliza directamente por su decisión de abandonar la competencia: "Cuando me enojé en algún momento con una participante que la sigo considerando que es una chica mala, que además de jugar mal, como villana y como mala, es mala. De verdad, me animo a decir que en la vida ella es una chica que es así, porque no se puede actuar un personaje", disparó.

La Bomba Tucumana catalogó como mala persona a Cinzia

Consultada sobre si hablaba de Cinzia, respondió sin vueltas: "Sí, de ella. Y de la otra, de Tamara no sé qué. Son dos personas que realmente me ayudaron a tomar la decisión de irme, porque no quería compartir con gente que para mí no tenía escrúpulos de ningún tipo".

La situación escaló todavía más cuando fue acusada de haber robado una base de maquillaje, una escena que marcó un antes y un después para ella dentro del juego: "Como soy un ser humano, considero que si me quedaba me convertía en una persona como ellos, en alguien que no soy ni quiero ser como ellos. Ni atrevida, ni degenerada, ni mentirosa. Como es esta chica que me decía en la cara que yo le había afanado una base de maquillaje. Fue montón".

La propia Gladys reconoció que ahí se produjo su verdadero quiebre emocional: "Me sentí muy maltratada, súper, súper maltratada. Imaginate que, como te digo, uno está acostumbrado a otro mundo. De repente, la hostilidad que se maneja para mí es muy fuerte. Ya no tiene escrúpulos". Y agregó: "Siento que se desvirtuó todo y no me gustó para nada".

Cinzia trató de ladrona a la Bomba Tucumana y la cantante no soportó

Dentro de una casa atravesada por las peleas permanentes, apenas rescata a dos compañeros: "Emma y Zunino. Son dos personas que yo, de la casa, las únicas personas que rescato son a ellos. Después más nadie de ahí. Son todas unas personas horrendas, asquerosas, mentirosas".

La emoción cambió por completo cuando habló de su hijo, la primera persona que vio al recuperar la libertad: "Fue tan intenso ver que llegaba mi hijo a buscarme, que no me importaba nada, entonces salir corriendo a sus brazos, porque realmente es muy fuerte estar aislado. Muy fuerte todo lo que yo viví. Estuve presa, sinceramente, a voluntad porque obviamente yo acepté ir".

A pesar de todo, asegura que la experiencia le dejó un aprendizaje personal: "No me arrepiento porque fue algo también para conocerme a mí como persona, cómo me manejo en el ambiente".

Lo que sí tiene claro es que no volvería a repetirla: "No, la verdad que tendría que estar sin hacer nada en la vida, sin tener nada, tendría que nacer de vuelta. Pienso que la gente que ya tiene una profesión le resulta mucho más difícil".

Según su mirada, quienes ya construyeron una carrera llegan a la casa en condiciones muy distintas a quienes buscan hacerse conocidos. "Yo ejerzo mi profesión todavía. Yo nunca paré de trabajar", remarcó. Incluso puso como ejemplo a algunos de sus compañeros de edición para explicar por qué cree que la experiencia resulta más difícil para quienes ya tienen un nombre instalado en el medio.

"En el caso de Charlotte también, no sé si ella resistirá. Te lo canto ahora, ya no sé si se quedará mucho tiempo, porque ella no necesita hacer nada, porque ella es Charlotte Caniggia", analizó. Para la Bomba, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia no tiene la necesidad de utilizar el programa como una plataforma de exposición, algo que sí ocurre con muchos de los participantes más jóvenes.

La Bomba Tucumana analizó el juego de Gran Hermano

En ese sentido, también hizo referencia a otra de las concursantes: "Por ejemplo, en el caso de Zilli, ella no hace nada hace 40 años, más o menos, era diferente. Y la gente no sabe quién es ahora, recién están sabiendo quién es", sostuvo. Para la cantante, las motivaciones dentro de la casa son muy distintas según la historia personal y profesional de cada participante, una diferencia que terminó pesando en su propia experiencia dentro del reality.

Pero si hubo algo que terminó atravesando toda su estadía dentro del reality fue el duelo por la muerte de su esposo, a quien define como el amor de su vida: "Yo pensé que iba a alivianar mi dolor y lo agigantó más porque realmente necesitaba que alguien me protegiera, y ahí me daba cuenta que lo extrañaba muchísimo a mi esposo. Porque sentí que todo el mundo me decía algo. Eso me agigantó mi extrañeza a él".

La ausencia se volvió todavía más dolorosa en los momentos de mayor vulnerabilidad: "Decía: mi amor, sacame de acá, mi amor, ayudame. Me daba cuenta que no estaba él para protegerme. Me puso mucho más vulnerable".

La Bomba Tucumana recordó su historia de amor con Luciano Ojeda

Cuando la conversación giró hacia la historia de amor que marcó su vida, la dureza de las críticas dejó lugar a la ternura: "Ay, mi amor, mi flaquito", respondió emocionada al recordar cómo comenzó la relación. "Lo conocí en Carlos Paz. Después fuimos a comer, después a bailar, y fue algo que nunca me había pasado, que me guste tanto alguien, que me interese".

La cantante aseguró que el amor apareció cuando menos lo esperaba: "Yo no estaba buscando nada. Nunca jamás imaginé que iba a enamorarme mal, perdidamente enamorada de él hasta ahora, hasta para siempre, mientras viva yo. Él va a ser mi gran amor".

Al intentar explicar qué lo hacía diferente, las palabras se mezclaron con la emoción y fue imposible no derramar lágrimas: "Todo tenía. Era un caballero, era un galán. Cuando digo 'era', me duele el corazón porque ya no está. Era hermoso, era protector, era valiente. Creo que fue la persona que más me amó en este mundo".

"Cuando digo 'era', me duele el corazón porque ya no está": el dolor de la Bomba Tucumana por la pérdida de su novio

Y continuó: "El hombre que más me conoció, que conoció mi alma, mi corazón, mi esencia. El hombre que me hizo saber que era hermosa, a valorarme, a quererme. Fue esposo, padre, amante, novio, amor. Todo fue".

El dolor por su ausencia sigue tan presente como el primer día. De hecho, dentro de la casa le tocó atravesar una fecha especialmente dolorosa: "Recién yo pasé el primer aniversario ahí. El 24 de mayo cumplió un año mi amor de que me dejó, y estaba ahí. Horrible".

Aun así, encuentra consuelo en los recuerdos: "Él amaba que yo fuera feliz, amaba cuando yo me reía, amaba cuando yo disfrutaba, cuando iba a cantar, me filmaba, me hacía fotos. Adoraba que yo sea feliz".

Después de una vida atravesada por el éxito, los escenarios, las pérdidas y también los golpes inesperados, Gladys La Bomba Tucumana parece haberse llevado de Gran Hermano una certeza: no todo desafío vale cualquier precio. Hay batallas que se libran para ganar y otras que simplemente sirven para descubrir quién sigue siendo uno cuando todo alrededor empuja a convertirse en otra persona.