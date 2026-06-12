Brian Sarmiento volvió a llamar a su hija después de años y la frase de la nena impactó a todos

El reciente paso de Brian Sarmiento por la casa de Gran Hermano volvió a poner en primer plano su situación personal, especialmente en lo relacionado con el vínculo con sus hijas. La exposición mediática y las críticas que recibió en las últimas semanas parecen haber generado un cambio que podría resultar significativo tanto en el plano personal como en el judicial.

El ex futbolista quedó eliminado por segunda vez del reality. Mientras dentro del juego desplegaba estrategias para avanzar, afuera sus ex parejas exponían públicamente cómo se había alejado de sus hijas y relataban distintos episodios vinculados a su ausencia como padre.

Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano

Sin embargo, algo parece haber cambiado en Sarmiento tras su paso por la casa más famosa del país. Ya sea por vergüenza, presión pública o un arrepentimiento genuino, el ex jugador volvió a mantener contacto con Frida, la hija que tuvo con Tessie Poza.

Desde Alemania, donde reside actualmente, la joven brindó detalles en medio de la polémica por las deudas alimentarias y las recientes declaraciones públicas de ex participante sobre su deseo de reconstruir el vínculo con sus hijas.

Brian Sarmiento lloró por sus hijas dentro de Gran Hermano

"Hay una falta de comprensión de parte de él sobre qué es lo que está pasando", expresó al referirse a las declaraciones que realizó el ex futbolista en los últimos días. Luego se enfocó en la cuestión económica y explicó que el conflicto judicial todavía no está resuelto, pese a algunos avances recientes.

" Brian está pagando porque se le está embargando parte del sueldo ", aseguró. Y profundizó sobre la situación: "Por una parte tenemos la deuda que viene desde hace dos años y, por otro, las cuotas de marzo que se vienen juntando. La deuda no está del todo saldada". Además, detalló cuál fue el último movimiento de Sarmiento: "Intentó pagar marzo, abril, mayo y junio, pero es como que yo quiera pagarte el alquiler de este mes aunque te debo el del año pasado", sostuvo para explicar el escenario actual.

Tessie Poza contó que su hija terminó feliz tras hablar con Brian Sarmiento

En ese contexto, Poza también habló sobre el acercamiento que hubo entre el ex jugador y su hija. Si bien aclaró que las cuestiones judiciales continúan sin resolverse por completo, destacó un gesto que consideró positivo: " Se comunicó dos veces con mi hija desde que empezó todo esto. La primera vez fue el miércoles antes de reingresar a la casa y la última, creo, ayer ", relató en un video que compartieron al aire de SQP.

Según contó, la primera charla no fue sencilla de concretar porque Frida tenía ciertas dudas. "Después de la primera comunicación que tuvieron, que Frida no quería y la presioné para que atienda, cortaron y mi hija me dijo: 'La verdad no estuvo tan mal porque él me quiere '", recordó.

Para Tessie, esas palabras tuvieron un valor especial porque le permitieron a la nena quedarse con una sensación positiva después de tantos años sin contacto. La segunda conversación tuvo un efecto similar. "Estuvieron hablando un rato largo y no sé qué hablaron porque le doy su espacio, pero fue muy lindo porque cuando cortó me dijo: 'Lo re amo a mi papá, es re bueno'" , reveló.

Aunque destacó el impacto positivo de estas conversaciones, Poza prefirió mantener la cautela y evitar generar expectativas. "Espero que él no haga lo de siempre y no desaparezca de nuevo, porque tiene una linda oportunidad con la nena", expresó. Además, contó que Frida le comentó que Sarmiento tendría intenciones de viajar para verla personalmente. Sin embargo, remarcó que prefiere esperar a que las acciones acompañen las palabras antes de sacar conclusiones sobre esta nueva etapa.

Tessie Poza expresó su deseo de que Brian Sarmiento no desperdicie esta oportunidad

La joven también aseguró que nunca puso obstáculos para que el exjugador pudiera mantener el contacto con su hija. " El dinero nunca fue un impedimento para que se comunique con nuestra hija ", sostuvo.

Por último, expresó su deseo de que Sarmiento no desperdicie esta oportunidad y valoró la actitud que tuvo Frida al volver a abrirle las puertas a su padre: "Valoro que su hija, a pesar de que no lo veía desde hace diez años, lo recibió con los brazos abiertos. Me gustaría que valore eso y sea presente a su manera, en la distancia, pero que no le haga faltar eso a Frida", concluyó.