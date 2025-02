"Cuando salga, le contaremos...": la familia de Martina y la razón por la que aun no le informaron de la muerte de su abuela

Gran Hermano volvió a encender la llama de la polémica, pero esta vez no por estrategias de juego, alianzas secretas o traiciones inesperadas. La realidad golpeó la puerta del programa de la manera más dura: con la muerte de un ser querido de una de las participantes. Sin embargo, lo que conmocionó a la audiencia no fue solo la noticia en sí, sino la decisión de la familia de Martina Pereyra -acompañada por la producción del programa- de no contarle sobre el fallecimiento de su abuela mientras siga en la competencia. Básicamente, no le permitieron elegir a la concursante si quería, o no, estar en el último adiós de su ser querido, a quien sigue saludando en vivo.

Martina, integrante del ya desarmado grupo de Los Power Rangers, era una de las figuras más queridas por su abuela, quien la apoyaba con fervor desde afuera. En cada gala de eliminación, se la veía en la tribuna con una sonrisa y un grito de aliento para su nieta. Pero la vida no espera por la televisión, y el destino le jugó una carta inesperada. El golpe emocional más fuerte para el público llegó cuando, sin saber nada de la tragedia, Martina envió un cariñoso mensaje a su abuela desde el confesionario: "Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho". Ese instante partió el corazón de miles de televidentes que ya conocían la verdad.

También generó un gran debate, repudio y un masivo revuelo por haberle ocultado la verdad a la joven. En segundos, las redes estallaron en indignación: ¿Es ético ocultarle algo tan importante? ¿Tiene la familia derecho a tomar esa decisión en su lugar? Los comentarios en X (antes Twitter) reflejaron la conmoción generalizada: "Pobre, no le dieron la posibilidad de despedirse", "El trauma que le van a dejar por no decirle" y "Se va a querer morir cuando se entere afuera" fueron solo algunos de los miles de mensajes que circularon en la red social. La polémica creció tanto que la familia de Martina tuvo que salir a dar explicaciones.

Martina y su abuela

En la previa de la gala, fueron abordados por la prensa y, con tono tajante, se mantuvieron firmes en su postura: "Es una decisión familiar, no vamos a hablar de eso". Y agregaron: "Nosotros sabemos lo que somos como familia y estamos tranquilos con nuestra decisión. Cuando salga, le contaremos...". Pero la controversia no terminó allí. En LAM, Ángel de Brito reveló detalles sobre el protocolo del programa en estos casos. "Antes de ingresar, a los participantes se les pregunta qué hacer ante una situación delicada. Martina puso que sólo quería ser notificada si se trataba de la muerte de sus padres o hermanos", explicó el conductor.

No obstante, según sus palabras, la familia no quiso comunicarle la noticia porque creen que, lógicamente y como una persona que realmente amaba a su abuela, esto la llevaría a abandonar el juego. ¿Son acaso la fama o el dinero más importantes que la familia? ¿Deben los familiares decidir por el participante? ¿Dónde está el límite entre el entretenimiento y la vida real? "Pero la familia no quiere decirle, porque dicen que si ella se entera, se va y abandona el juego", detalló De Brito.

Lo cierto es que Gran Hermano es un juego, pero también una burbuja que los aísla del mundo exterior. Sin embargo, el dolor no tiene fronteras y, tarde o temprano, el reality terminará y la verdad saldrá a la luz. ¿El show siempre debe continuar? Para muchos, para la gran mayoría, no es así. Mientras tanto, Martina sigue en la casa, ajena al dolor que la espera afuera. Y el público, una vez más, se encuentra atrapado en ese limbo entre la ficción televisiva y la crudeza de la realidad. La única certeza es que cuando la joven cruce esa puerta y vuelva a la vida real, el juego ya no será un juego.