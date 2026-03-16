De Luciana Martínez a Marcelo Corazza: el oscuro prontuario judicial de los ex participantes de Gran Hermano

La fama instantánea que otorga Gran Hermano puede transformar a desconocidos en celebridades de un día para el otro. Pero en varios casos, esa exposición mediática también vino acompañada de polémicas judiciales, denuncias penales e investigaciones que terminaron sacudiendo al reality más visto de la televisión.

Desde imputaciones por apuestas ilegales hasta robos bajo la modalidad "viuda negra", pasando por deudas alimentarias o sospechas de trata de personas, varios ex participantes quedaron en el centro de conflictos legales que reabren un debate incómodo: ¿la producción debería ser más estricta en los castings o el problema aparece después, cuando llega la fama?

¿Gran Hermano saca lo peor de algunos participantes?

Durante el fin de semana, Luciana Martínez fue noticia al quedar detenida por por supuesto robo a un turista extranjero en un hotel en el barrio porteño de Palermo. Según la denuncia, la víctima habría conocido a la ex participante en un boliche y luego se trasladaron a un hotel. Horas después, el hombre despertó y descubrió que le faltaban su pasaporte, un reloj y otras pertenencias. La investigación apunta a la modalidad conocida como "viuda negra", en la que las víctimas son seducidas y luego robadas mientras están dormidas o bajo los efectos del alcohol.

Luciana Martínez detenido por robo a un turista extranjero con modalidad "viuda negra"

En la causa incluso fue detenido el supuesto cómplice de la ex participante, mientras la Justicia analiza el grado de participación de Martínez.

Brian Sarmiento

Algunos hermanitos no esperan a salir de la casa para involucrarse en problemas judiciales. Uno de los casos más recientes involucra a Brian Sarmiento, quien estando dentro del reality fue denunciado por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria durante 22 meses

El reclamo de la madre de su hija derivó en un pedido judicial para embargar los ingresos que percibe dentro del programa. Según trascendió, la deuda acumulada rondaría los 12,7 millones de pesos, mientras que la cuota fijada era de 300 dólares mensuales.

Mientras esta en la casa de GH, embargaron el suelo de Brian Sarmiento

La ex pareja del ex furbolista solicitó que el dinero que Sarmiento gana semanalmente en el programa sea destinado directamente a cubrir la deuda. Incluso se reveló que su abogado habría aceptado que el primer pago obtenido en el reality sea utilizado para comenzar a saldarla. El caso generó un fuerte debate en redes sociales: ¿debería un participante con conflictos judiciales de este tipo poder competir en un programa de máxima exposición televisiva?

Apuestas ilegales

Otra polémica que involucró a ex participantes fue la promoción de plataformas clandestinas de apuestas online. Semanas atrás, Daniela Celis reveló que fue imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales. Sin embargo, aseguró que se trata de un error y que una cuenta falsa utilizó su imagen y datos personales para promocionar casinos virtuales ilegales.

"Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos", escribió la ex participante en sus redes sociales.

Así anunció Daniela Celis que fue imputada por promocionar apuestas ilegales

En paralelo, la médica y exjugadora Catalina Gorostidi también fue señalada por promocionar plataformas de apuestas sin autorización. Según investigaciones judiciales, algunos influencers habrían utilizado su alcance en redes sociales para dirigir seguidores a casinos online clandestinos, lo que constituye un delito contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal.

La santafesina fue allanada al igual que su ex, Joel Ojeda. El joven fue detenido en el marco de investigaciones judiciales por promocionar plataformas de juego clandestinas.

Programa laboral en Rusia

Otro escándalo mediático involucró a los hermanos Nicolás Ku y Martín Ku. Ambos fueron denunciados públicamente por promocionar un programa laboral que supuestamente ofrecía trabajo en Rusia.

Los ex hermanitos viajaron al país y realizaron diferentes videos promocionando un programa que solo aceptaba mujeres jóvenes de 21 años. La polémica surgió cuando usuarios en redes sociales señalaron que el sistema podría estar vinculado con una red de trata de personas, lo que derivó en investigaciones y en un fuerte repudio público. Aunque el caso generó gran repercusión mediática, las acusaciones aún se encuentran bajo análisis judicial.

Marcelo Corazza: la causa más grave

Entre los casos más resonantes también aparece el de Marcelo Corazza, quien quedó involucrado en una investigación judicial por corrupción de menores y asociación ilícita.

Entre los casos más resonantes también aparece el de Marcelo Corazza

La causa generó un fuerte impacto mediático, ya que Corazza había sido una de las figuras históricas del reality y trabajó durante años dentro del propio programa.