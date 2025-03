El mecanismo de Eugenia para debilitar a Luciana y una amenaza a Gran Hermano: "Mirate la cara"

Aunque la actual edición de Gran Hermano es una de las menos vistas en los últimos tres años, los participantes no lo saben y están dispuestos a servir al show; y la producción le otorga los espacios y momentos necesarios para que estos hagan de las suyas. En este contexto, el pasado martes volvió a sonar el teléfono rojo y llevó a un tenso momento entre dos de las mujeres más fuertes.

Luego de que Luciana Martínez fulminó a Eugenia Ruiz por haber atendido el teléfono, las dos fueron a pasar una "noche romántica" como "beneficio", pero todo terminó en reproches y reclamos. Lejos de apaciguar las aguas, la oriunda de Santiago del Estero vomitó todo lo que llevaba guardado contra su compañera: " No te soporto. Te creés mil ", lanzó, entre otras frases que, rápidamente, escalaron en las redes a la condición de memes.

"Si acepté es porque de verdad quiero conocerte. No es para convencerte de nada", lanzó Luciana quien parecía tener intenciones de calmar la situación. Sin embargo, la mujer que dejó la medicina para dedicarse al mundo de la actuación no estaba dispuesta a bajar la guardia: " No mientas, mirate la cara. Sos muy cínica boluda . ¿Vos me hablás a mí de actriz?", arremetió con todo la recién fulminada y continuó: "¿Por qué me dijiste que me meto en otro terreno? Te estoy hablando de algo, contéstame. ¿Cuál es el problema? Encima te victimizás. Es hartante hablar con vos boluda, espero que esto lo editen como corresponde porque te juro que sos tremenda".

Eugenia estaba dispuesta a servir show y con imitaciones de por medio continuó acorralando a su contrincante: "Ay, Dios, ¿qué te creés, bol...? Te crees mil. Que estaba buscando un clip con vos, me has dicho el otro día. ¿Te creés Susana? O sea, por Dios. ¿Cómo me busco yo un clip con vos, hija? Me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida", expuso.

Fue en aquel momento en que, Luciana pudo lanzar un bocado en su propia defensa: "Si sos nuevita y estás en placa, de algo te tenés que colgar", devolvió. "¿De qué me tengo que colgar? Colgarme de vos. Ay, Dios. Te juro que me cuelgo de una soga antes de colgarme de vos", sostuvo firme Ruiz.

Este tenso cruce coronó en redes sociales a Eugenia y terminó de complicar a Martínez, quien pasó de ser una de las participantes más queridas a salir octava en la reciente placa positiva a la que se enfrentó con sus compañeros el pasado domingo. Luego de comer, las rivales tuvieron que ver juntas Nace una estrella, el éxito de Lady Gaga y Bradley Cooper, ya que próximamente tendrán que recrear el videoclip de "Abracadabra", gloriosa canción que es parte del nuevo álbum de la cantante que se llegará en mayo a Brasil para dar un show masivo y gratuito.