Bati la denunció, el "Big" le puso los puntos y Luciana se defendió: "No hace falta hacer circo"

El reality más famoso del país volvió a estar en el ojo de la tormenta tras una situación de acoso que generó un gran revuelo dentro y fuera de la casa. Bati Larrivey, uno de los participantes, denunció a su compañera Luciana Martínez por hostigamiento, lo que llevó a la producción del programa a tomar cartas en el asunto. En la previa de la emisión del miércoles, Santiago del Moro ya había adelantado que Gran Hermano se pronunciaría sobre las actitudes de la profesora de danza.

Y así fue. Apenas comenzado el programa, el conductor advirtió que se trataba de un tema "muy delicado" y que Big Brother tenía un comunicado importante que compartir con los jugadores. El ambiente en la casa se tornó tenso cuando el Big reunió a todos en el living y comenzó con su contundente discurso: "Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan distintos vínculos entre ustedes. Celebro ese tipo de relaciones. Pero la cuestión cambia si una persona expresa su incomodidad".

Luciana, sentada en el sillón, escuchaba atenta con cara de "yo no fui", mientras Bati miraba el suelo con gesto de "esto me supera". el Big confirmó que, aunque por ahora no habría sanciones, "hay límites que no deben cruzarse". Y con esa frase lapidaria, el clima en la casa quedó cargado como noche de nominaciones. El comunicado explicitó la preocupación por los reiterados episodios de supuesto acoso que había vivido "Bati" y que lo llevaron a manifestar su malestar en el confesionario.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, Gran Hermano decidió no sancionar a Luciana, aunque le dejó una advertencia clara: "En mi casa están permitidos todo tipo de vínculos, siempre y cuando cuenten con el consentimiento de ambas partes. Hay límites que no deben cruzarse". Acto seguido, Luciana se refugió en su grupo de aliados y lanzó su descargo: "Me puedo esperar cualquier cosa. Siempre fue todo juego. No hace falta hacer circo de nada. Esto es 'péguele a Luciana que es gratis'", dijo, molesta.

La reacción de los participantes no se hizo esperar. Mientras Bati se alejó visiblemente afectado, Luciana intentó minimizar la situación frente a sus compañero. Pese a esto, los comentarios de otros jugadores dejaron en evidencia que la situación ya era insostenible. El público, por su parte, está dividido. Mientras algunos apoyan a Bati y su derecho a marcar límites, otros consideran que el reality está exagerando la situación. "Si fuera al revés ya la habrían expulsado", se quejan algunos en redes. "Que saquen el protocolo de consentimiento en Gran Hermano y listo", ironizan otros seguidores del programa más visto de la televisión.

El acoso había sido tema de conversación dentro de la casa desde hacía varios días. Bati relató a sus compañeros que Luciana lo tocaba sin su consentimiento, le hacía comentarios de tono sexual e incluso había dado vuelta una foto que él tenía con su novio, lo que interpretó como una actitud provocadora. Uno de los momentos más tensos ocurrió en el patio, cuando Luciana le dijo "me perdí en tus ojos" y luego insistió con un comentario subido de tono sobre cómo la miraría si estuviera "arriba de él". La situación dejó a Bati visiblemente incómodo y fue el punto de quiebre que lo llevó a plantear la denuncia.