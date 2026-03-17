Eliminación, festejos polémicos y drama exagerado: Solange celebró la salida de Nik y desató una tormenta dentro de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a explotar en una noche donde no faltó nada: nervios, cruces, festejos incómodos y lágrimas. En la última gala de eliminación, Nicolás "Nick" Sícaro se convirtió en el cuarto jugador en abandonar el reality, tras no lograr el respaldo del público en una placa que mantuvo en vilo a los fanáticos. La decisión se conoció durante la gala conducida por Santiago del Moro, donde los nominados esperaron el veredicto en un clima de máxima tensión.

Finalmente, Nick quedó fuera de competencia y tuvo que despedirse de sus compañeros, marcando un nuevo giro en un juego donde cada salida reconfigura alianzas y estrategias. Antes de dejar la casa, el participante había mostrado una actitud reflexiva y agradecida por la experiencia, asegurando que si le tocaba irse "le quedaban muchas cosas para hacer". Del otro lado del mano a mano, Martín Rodríguez lanzó: la casa "vuela y si no te adaptás, quedás rápido afuera".

Pero la eliminación fue apenas una parte del show. La verdadera protagonista de la noche fue Solange Abraham, quien celebró abiertamente la salida de Nick y encendió la mecha de un conflicto que todavía sigue ardiendo. Su reacción, lejos de pasar desapercibida, generó un fuerte rechazo entre varios participantes, que no dudaron en cuestionarla y tildarla de "soberbia". La tensión escaló rápidamente y dividió la casa en bandos, sumando un nuevo capítulo a una temporada atravesada por choques constantes.

En medio del escándalo, Emanuel salió a respaldarla, recordando su vínculo previo y bancando su postura, mientras que Nazareno Pompei fue uno de los primeros en enfrentarla, lo que derivó en una escena cargada de drama. Visiblemente afectada, Solange terminó en el patio, quebrada frente a las cámaras, donde lanzó un descargo que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la gala: "Te van a atacar, te van a querer sacar del juego de la vida, te van a querer humillar, llora como lo estoy haciendo yo ahora, pero seguí adelante y demostrarles a todos que podés".

Antes de la salida definitiva de Nick, intentó bajar la tensión con una despedida más conciliadora: "No es nada personal, te lo juro. si me puse contenta es porque es un juego y cuando gano me pongo contenta, pero sos una buena persona, y si tenes ganas nos conocemos afuera. Es solamente un juego y me encantó conocerte". Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La casa quedó partida, con heridas abiertas y nuevas rivalidades en puerta. En paralelo, la gala también dejó otros momentos: el cruce picante entre Eduardo Carrera y Jenny Mavinga, y el festejo descontracturado de Kennys Palacios, que celebró su continuidad con un chapuzón en la pileta junto a Pincoya.