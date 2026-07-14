Andrea del Boca reaccionó a las chicanas por su causa judicial en Gran Hermano: esto fue lo que más la hirió

Hubo una época en la que no existía televisión argentina sin Andrea del Boca. Fue la reina indiscutida de las telenovelas, la protagonista de historias que marcaron a generaciones enteras y una de las figuras más populares del país; su nombre trascendió la ficción para convertirse en un clásico de la pantalla. Por eso, cuando aceptó ingresar a la edición dorada de Gran Hermano, sorprendió a todos. Sin embargo, su paso por la casa terminó antes de lo esperado: decidió abandonar el reality para acompañar a su mamá, que atraviesa un delicado problema de salud.

En diálogo con BigBang , la actriz habló de su experiencia dentro del programa, explicó qué la impulsó a aceptar un desafío completamente distinto a todo lo que había hecho en su carrera, respondió a las críticas que recibió por su juego, recordó sus cruces con Sol Abraham y reveló cómo vive este nuevo presente lejos de las cámaras de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano

"Por un lado, estoy feliz de poder estar al lado de mi mamá, mimarla, besarla. Todavía me despierto a la noche buscando el micrófono. Es muy fuerte la experiencia y los hábitos que adquirís ahí adentro. Después, cuando salís, tenés que volver a resetear la cabeza", contó sobre los primeros días fuera de la casa y agregó: "Como hija estoy feliz de poder estar con mis chicas, abrazarlas y también feliz de haber vivido la experiencia de Gran Hermano. Soy fan del programa y estar ahí adentro es un flash".

La decisión de ingresar a la casa más famosa del país no fue producto de una larga reflexión. Según explicó, todo comenzó cuando Santiago del Moro anunció la edición especial con famosos durante la final de la temporada anterior: "Mi hija Anna fue la primera que me dijo: 'Mamá, tenés que ir vos'. Yo le respondí que era más para ella, para gente joven, pero me contestó: 'Tenés que salir de tu zona de confort'. Esas fueron las palabras justas. Me encantan los desafíos y pocas veces aparece un proyecto que realmente te enamora. Hice novelas, películas, teatro, conducción, musicales... esto era distinto. Quería competir conmigo misma , enfrentar mis inseguridades y vivir algo completamente nuevo", recordó.

Así se despidió ANDREA DEL BOCA de la casa de #GranHermano



La actriz NO podrá volver a la casa en competencia, solo como visita o acompañante. pic.twitter.com/uH8H4hRzeQ — emi (@eeemiliano) July 9, 2026

Dentro de la casa, una de las críticas que más se repitió fue que evitaba participar de las pruebas por el liderazgo. Andrea negó que se tratara de falta de compromiso y explicó cuál era su verdadera estrategia: "No era que no participaba. Esas pruebas servían para no ir a placa, pero yo quería estar nominada porque era mi único testeo con el afuera. Necesitaba saber si la gente me aceptaba o no. Incluso en una prueba tiré la bolsa para otro lado a propósito y Gran Hermano me dijo: 'Qué mala puntería'. Yo le respondí que quería ir a placa porque sentía esa necesidad de enfrentar el voto de la gente ", reveló.

También explicó que convivir con personas tan diferentes fue uno de los mayores desafíos de la experiencia: "Lo más difícil era que muchas situaciones terminaban convirtiéndose en discusiones. A mí me gusta debatir, pero desde un lugar positivo. Después me iba a meditar. Cuando las peleas pasaban a ser golpes bajos personales, ahí ya era feo. Muchas veces, cuando sentía que me veían vulnerable, para no mostrar que ese era un punto débil, recurría al humor y decía: '¿Se acuerdan de que soy actriz?', como si estuviera actuando", sostuvo.

Andrea Del Boca contó porqué no participó de las actividades de Gran Hermano

Uno de los enfrentamientos más fuertes de la temporada fue el que protagonizó con Sol Abraham. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Del Boca eligió analizar el juego desde otro lugar: "Sentí que ella estaba cómoda ocupando el rol de villana , incluso ella misma lo decía. Tenía la ventaja de haber participado antes y conocer las estrategias del juego. Yo soy mucho más pasional. Intenté desestabilizarla desde el juego, pero nunca utilizando golpes bajos sobre su vida personal", explicó.

Consultada sobre la posibilidad de reencontrarse con su excompañera una vez terminado el show, respondió entre risas: "Me tomaría más un tecito porque el café me cae mal. Pero sí, por supuesto. Cuando termina el juego, termina todo. No sé si seremos amigas, pero no tengo ningún problema en compartir un momento con ella".

Andrea Del Boca recordó sus cruces con Sol Abraham

Otro de los momentos más incómodos que vivió fue cuando algunas participantes hicieron referencia a su causa judicial en la que acusan de fraude por la novela Mamá Corazón y, especialmente, cuando involucraron a su hija Anna Del Boca: "Desde el primer día les conté cuál era mi situación judicial, que había sido absuelta en primera instancia y que estaba muy tranquila con respecto a eso. Entendí que ellas hacían esa telenovela, pero yo sabía cómo era la realidad", explicó.

Sin embargo, hubo una situación que sí la afectó especialmente. Durante el juego, algunas participantes hicieron referencia tanto a su causa judicial como a su hija, algo que, según contó, rompió un acuerdo implícito que existía entre varios de los jugadores. "Lo que realmente me molestó fue que hablaran de mi hija. Nosotros habíamos acordado que los hijos eran un límite. Cuando dijeron que Anna podía sentir vergüenza de mí, sentí que habían cruzado una línea . No la conocen y ella tampoco estaba ahí para defenderse", expresó.

No obstante, al recuperar el contacto con el afuera tras abandonar la casa, aseguró que pudo comprobar que su hija respondió exactamente como imaginaba: "Yo sabía que Anna tenía con qué defenderse. Tiene una personalidad muy sólida y eso me llena de orgullo como mamá. Siempre se manejó con respeto, sin insultar por insultar y con mucha educación", afirmó.

ANDREA DEL BOCA ROMPE EN LLANTO



Andrea: "nadie me va a devolver a mi padre por una mierda que me hicieron, solo por trabajar, solo por ser buena profesional, perdón papá, te fuiste por unas mierdas de personas y nada y nadie que haya salido ABSUELTA, NADIE ME VA A DEVOLVER A MI... pic.twitter.com/uRo8e8Z2lh — lautrolo (@itslautrolo) July 8, 2026

Respecto a su futuro profesional, Andrea evitó hacer planes y prefirió dejar abierta la puerta a nuevos desafíos: "Dejo que la vida me sorprenda. No creo en las casualidades, sino en las causalidades", aseguró. Y, al recordar su despedida de la casa, confesó que la última actividad que propuso Gran Hermano la enfrentó con emociones muy profundas: "Fue un renacer. Sentí que me arrancaban una piel para volver a empezar. Creo que mi papá tuvo mucho que ver para que las fichas se acomodaran y éste fuera el momento de vivir esta experiencia".

Después de décadas como una de las máximas figuras de la ficción argentina, Andrea del Boca eligió exponerse como nunca antes. Lejos de los personajes y los guiones, mostró sus miedos, sus contradicciones y su costado más humano. Su salida de Gran Hermano estuvo motivada por una prioridad innegociable: acompañar a su madre. Y aunque el reality quedó atrás, la actriz dejó en claro que sigue abierta a los desafíos, convencida de que siempre hay una nueva oportunidad para reinventarse.