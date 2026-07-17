La "burla" de dos ex Gran Hermano a la producción: confesaron que tuvieron sexo y que nadie lo notó

La edición 2026 de Gran Hermano está siendo marcada por intensas peleas y desacuerdos entre los participantes, pero también dio lugar a algunas historias de amor que continuaron una vez terminado el reality. Una de las más comentadas es la de Franco Zunino y Nenu López, quienes en las últimas horas revelaron un dato desconocido sobre su paso por la casa.

Aunque durante su estadía en el reality se los vio compartiendo besos y escenas de mucha complicidad frente a las cámaras, los encuentros íntimos nunca salieron al aire. Según explicaron ambos, lograron pasar completamente desapercibidos.

Zunino y Nenu contaron cómo hicieron para no ser descubiertos en la casa de Gran Hermano

"Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado", contó entre risas la bailarina durante una entrevista en DGO. Ahora que ambos quedaron eliminados y viven su romance fuera de la casa más famosa del país, aseguran que su vínculo atraviesa un gran momento y que ya no existen las restricciones que imponía el juego. De hecho, revelaron que mantienen una intensa vida íntima. "Me parece súper importante en una relación", sostuvo Zunino.

🔥EL QUE COME CALLADO COME DOS VECES🔥 pic.twitter.com/tpuJRNYZTi — DGO STREAM (@dgo_stream) July 16, 2026

No es la primera vez que la pareja habla públicamente sobre este aspecto de su relación. Semanas atrás participaron de un stream conducido por Daniela Celis, quien decidió preguntarles sin vueltas por la frecuencia de sus encuentros.

"¿Cómo van con el acto? ¿Una vez por semana? ¿Día por medio? ¿Tres o cuatro veces por semana?", les consultó la ex Gran Hermano. Sin dudarlo, Franco Zunino respondió: "¿Puedo decir la verdad? Tres o cuatro veces por día". Ante la sorpresa de todos, Nenu López confirmó: "Va intensa la cosa".

La reacción de Daniela Celis fue inmediata: "¿Por día? ¿Tres o cuatro veces por día desde que salieron? ¿Todos los días?". Zunino volvió a ratificar sus dichos con un simple: "Sí". Entre risas, la conductora remató: "Con razón se los ve siempre bien".

Franco Zunino reveló qué lugar ocupa el sexo en una relación para él

La charla continuó con una nueva pregunta sobre el lugar que ocupa la intimidad dentro de la pareja. "En porcentaje, ¿cuánta importancia le dan al sexo en la relación?", quiso saber Daniela. Nenu López respondió sin dudar: "Por cómo venimos ahora, un 100%". A su lado, Franco Zunino coincidió: "Me parece súper importante en una relación", dejando en claro que, fuera de la casa de Gran Hermano, la pareja atraviesa un presente más apasionado que nunca.