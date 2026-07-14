Zoe Bogach explotó tras la eliminación de Manuel Ibero y destrozó a Telefe: "Todo valió la pena"

La eliminación de Manuel Ibero no solo se festejó dentro de la casa de Gran Hermano. Afuera, quien celebró con más fuerza fue su ex pareja, Zoe Bogach, que convirtió la salida del participante en una especie de revancha personal luego de una jornada cargada de polémicas con Telefe y el streaming oficial del reality.

Todo comenzó horas antes de la gala de eliminación, cuando la ex hermanita denunció públicamente que había sido desvinculada del stream La Jugada y que tampoco le permitieron ingresar al estudio. Según explicó, recibió un llamado de la producción en el que le comunicaron la decisión y aseguró que el verdadero motivo estaba relacionado con las constantes críticas que había realizado contra Iberó.

Zoe Bogach desvinculada de Telefe por los comentarios contra Manuel Ibero

Desde el canal, en cambio, le habrían señalado que durante las últimas semanas había realizado comentarios que perjudicaban al reality y también declaraciones filosas sobre algunas de sus compañeras. Zoe rechazó esa explicación y respondió: "Lo único que dije de Mica (Viciconte) y Daniela (Celis) era que me sentía incómoda con sus peleas. Que había mal clima".

A pesar de no poder asistir al estudio, siguió la gala desde afuera y alentó a quienes sí estaban presentes: "Griten por mí que no puedo estar ahí", escribió en sus redes sociales mientras se definía la votación.

Cuando Santiago del Moro anunció la eliminación de Manuel, Zoe no ocultó su satisfacción. En X compartió mensajes contra su ex, replicó publicaciones de seguidores y celebró el resultado con una frase cargada de ironía: "No puedo creerlo. Todo valió la pena . Qué ganas de estar ahí... lástima que no pude ir con budín y pochoclos".

La referencia no fue casual. El "budín" hacía alusión directa al apodo de "Budincito" que Ibero ganó dentro de la casa por su costumbre de cocinar ese postre, por lo que la ex participante dejó en claro que su intención era presentarse en la gala con budín y pochoclos para burlarse de él en el momento de su eliminación.

Zoe Bogach explotó en X tras la eliminación de Manuel Iberó

La polémica continuó durante toda la noche en las redes sociales. Zoe lanzó una amenaza que rápidamente se viralizó: " La cantidad de info que tengo... cósanme me la boca una vez más ", escribió, dando a entender que todavía tiene cosas por contar sobre el reality.

También compartió publicaciones de seguidores que denunciaban una supuesta censura por parte del canal. Entre ellas, retuiteó un mensaje que afirmaba: "Telefe censuró la palabra 'ZOE' porque les llenamos el chat". Durante la transmisión oficial se multiplicaron mensajes como "Justicia por Zoe", "Vergüenza Telefe" y "Queremos a Zoe en La Jugada".

Zoe Bogach contra Yanina Latorre

En medio de la catarata de publicaciones tampoco quedó afuera Yanina Latorre: "Gente, Yanina tiene la misma obsesión conmigo que ustedes dicen que yo tengo con mi ex", disparó la joven.

Horas antes, la conductora había sido muy dura con ella en televisión. "La contrataron y después la echaron del streaming por todo lo que dice. Es peligrosa", aseguró Yanina. Luego agregó: " Es una chica que no está bien, alguien la tenía que parar y necesita ayuda ", además de sostener que su salida del programa se debió a que "no es confiable al aire".

🗣️ "QUE CHICA QUE HABLA UN MONTÓN DE PAVADAS"

Luego de que echaran a Zoe Bogach del streaming de Gran Hermano, Yanina Latorre cuestionó sus actitudes: "Es peligrosa y no está bien de la cabeza".



🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre, @juliargen, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín... https://t.co/Ki8tL6bjsf pic.twitter.com/brvyBwg0rq — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 13, 2026

"Ella tiene que tener responsabilidad. Quiere joder a Yanina Latorre e inventa, lo quiere joder a Manu, inventa. No se puede", sentenció la conductora, quien además consideró que las actitudes de Aixa Abasto, madre de Zoe Bogach, tampoco colaboran para descomprimir el conflicto.