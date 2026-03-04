Bolsos que desaparecen en el confesionario y un celular captado por las cámaras: volvió Gran Armado

El reciente video viralizado en las redes sociales donde un grupo de usuarios detecta una imagen de un teléfono celular dentro de la casa de Gran Hermano volvió a poner en debate la credibilidad del reality show más popular de la Argentina, que recientemente inauguró una nueva temporada en la pantalla de Telefe bajo el lema de Generación Dorada y con integrantes que cuentan con una fama ya probada en término de seguidores y popularidad.

Si bien la publicación generó una ola de rechazos a la idea conspiranoica porque la confusión de la imagen se debería a la luz de las pasarelas de ingreso a la casa más famosa del país, también despertó el apoyo de muchas personas que ya dudan de todo lo que sucede en el show que conduce Santiago del Moro.

El escándalo ya tiene mucho tiempo al punto de que desde la edición de 2022 se instaló el concepto de "Gran Armado" alrededor de todos los indicios que demuestran que el reality cuenta con guionistas y con trampas constantes para con los televidentes. Esto se agudizó con fuerza cuando las encuestas en las redes sobre quién abandonaba el programa salían completamente disímiles con los resultados de las votaciones.

Otro evento que llamó la atención en los últimos días fue cuando Telefe emitió un editado de cuando Daniela de Lucía entró al confesionario. En la toma que la mostraba en la puerta se veía que iba con un pequeño bolso de mano debajo de su brazo izquierdo, mientras que en la siguiente que ya estaba con los pies dentro del ambiente de votación y placa, el adminículo había desaparecido. ¿La magia de la televisión? Imposible saberlo. Lo que es seguro es que eso sucedió en dos momentos distintos.

Martín Pepa y su tuit con el que negó las declaraciones acerca de que Gran Hermano estaba armado.

En la misma dinámica y sin que estos dos temas hubieran estado en el centro del debate, el ex hermanito Martín Pepa, famoso por haber comprado 15 kilos de lechuga cuando participó del programa en 2011, hizo un "bait" al respecto cuando estuvo en un programa de la TV Pública. "Gran Hermano está todo armado, no crean nada de lo que ven . No existe el casting", lanzó en un tono irónico, pero que sumó más confusión al asunto.

"No me animaba y hoy que no tengo contrato con ningún canal, lo puedo decir", aseguró allí. "No existe el casting de Gran Hermano. Yo nunca hice casting, a mí me llamaron porque me vieron andar andá a saber en dónde. No existe y está todo armado", añadió. "Vos entrás al confesionario y además de lo que se ve, hay alguien más que te dice lo que tenés que hacer y no solamente eso. Vos tenés una llamada con tu familia una vez por semana", destacó en la "broma" que se fue de las manos.