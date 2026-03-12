Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a Carmiña Masi por comentarios racistas contra Jenny Mavinga

La casa de Gran Hermano vivió una de sus noches más escandalosas luego de que la participante Carmiña Masi fuera expulsada tras realizar comentarios con tinte racista contra su compañera Jenny Mavinga. El conflicto estalló durante la mañana del miércoles, cuando Masi compartía mates con sus compañeros Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia. Mientras observaba a Mavinga bailar en el patio, lanzó una frase que generó indignación inmediata dentro y fuera del reality. "Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show... Acaba de bajarse del barco", dijo la participante paraguaya.

El comentario se viralizó casi de inmediato en redes sociales y desató un fuerte repudio. Desde las redes oficiales de Mavinga respondieron con un mensaje contundente: "Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo". En ese mismo comunicado también pidieron sanciones para quienes estaban presentes en la conversación. "Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios", disparó el entorno de la familia de la joven peluquera de La Plata oriunda del Congo.

Ante el escándalo, la producción del reality realizó una extensa reunión durante la tarde para analizar lo ocurrido y definir cómo actuar. Finalmente, al inicio de la gala, el propio Gran Hermano reunió a todos los participantes para anunciar la decisión. Tras una explicación sobre la gravedad de los hechos, la voz del reality fue contundente: "A partir de este momento estás... Expulsada de mi casa". De esta manera, Masi se convirtió en la quinta participante en abandonar esta edición del programa, luego de las eliminaciones de Gabriel Lucero y Tomás Riguera, y de los abandonos de Daniela de Lucía -quien luego regresó- y Divina Gloria.

Este fue el pedido de la familia de Mavinga

De forma contundente y voz seria, el "Big" ordenó: "Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante", provocando un momento de fuerte tensión entre los hermanitos. Visiblemente desconcertada, Masi se dirigió hacia la puerta giratoria, pero antes intentó disculparse con Mavinga frente a todos. "Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: 'borra eso'. Me di cuenta obviamente que no era la forma", buscó justificarse.

La participante también pidió perdón públicamente: "Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado". Por último, aseguró que no había tenido intención de lastimar a su compañera: "Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé". Antes de abandonar definitivamente el reality, dejó una última reflexión sobre su carácter: "Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona".

Horas antes de la gala, el conductor del programa, Santiago del Moro, ya había adelantado que la producción había tomado una decisión tras analizar el episodio. "¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada!", anunció en medio del revuelo que el caso generó en redes. La expulsión de Masi terminó confirmando lo que muchos espectadores pedían desde que el video con los comentarios racistas se volvió viral: una sanción ejemplar dentro de la casa.