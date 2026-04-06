Escándalo total en Gran Hermano: escupitajos, café volando y una sanción que encendió la polémica

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo explosivo que combinó gritos, agresiones y decisiones que ya generaron una grieta entre los fans. Contra todos los pronósticos, Jennifer "Pincoya" Galvarini no fue expulsada tras escupir a Tamara Paganini, en una de las peleas más intensas de la edición. La reacción del público fue inmediata: el reglamento suele ser mucho más estricto ante este tipo de conductas.

Sin embargo, la producción optó por una sanción intermedia que no dejó a nadie indiferente. Pincoya quedó automáticamente nominada, no podrá votar en la próxima gala y además perdió la chance de competir por el liderazgo. Un combo que la deja contra las cuerdas, pero todavía dentro del juego. Como suele pasar en la casa más famosa del país, el caos nació de algo mínimo.

Una discusión por el uso del lavarropas escaló en cuestión de minutos hasta convertirse en una escena digna de final de temporada. "Pero la put... no quiero toallas", lanzó Paganini en medio de la discusión, visiblemente molesta. Del otro lado, Pincoya no se quedó atrás y redobló la apuesta con un tono cada vez más agresivo. El momento clave llegó cuando Tamara detuvo el lavarropas. La respuesta fue inmediata: "Tamara, ¿me dejaste la secadora sin andar?", le preguntó Pincoya.

Y ante el "sí" de su compañera, agregó: "¿Por qué?". "Porque se me canta el cul...", remató Tamara y a partir de ahí, todo se descontroló. La discusión pasó de lo verbal a lo físico en segundos. Pincoya avanzó con empujones y advertencias: "No seas pasadita conmigo porque yo a tí no te tengo miedo, weón". Pero el punto de no retorno llegó cuando la chilena escupió a Tamara. La respuesta fue igual de explosiva: Paganini le arrojó una taza de café encima.

Lo que siguió fue una escena caótica: gritos, corridas y acusaciones cruzadas. Pincoya, fuera de sí, pidió asistencia médica asegurando que había sufrido una quemadura. Sin embargo, la polémica sumó un giro inesperado cuando se confirmó que el café estaba frío. La producción intervino con un mensaje contundente. El dueño de la casa calificó lo ocurrido como "lamentable" y "penoso", y marcó un límite claro: "superó todo tipo de límite".

Aun así, la decisión de no expulsar a Pincoya abrió un debate feroz entre los seguidores del reality. ¿Se flexibilizó el reglamento? ¿Hubo doble vara? Lejos de calmarse, la tensión dentro de la casa crece día a día. Las alianzas empiezan a romperse, los grupos se reconfiguran y la convivencia parece haber entrado en una etapa crítica. Con Pincoya en placa y debilitada estratégicamente, el foco ahora está puesto en el público. ¿Qué límites está dispuesto a tolerar el juego?.