Tini Stoessel sobre su pelea con Emilia Mernes: "No tiene que ver con el embarazo que perdí el año pasado"

Lo que parecía encaminarse hacia una tregua terminó convirtiéndose en otro episodio cargado de emociones, indirectas y silencios incómodos. A semanas del inicio del conflicto que sacudió al universo pop argentino -y que también salpicó a María Becerra-, Tini Stoessel volvió a hablar. O mejor dicho: volvió a decir sin decir. Fue durante su show en Tucumán, frente a miles de fanáticas, donde la cantante decidió hacer una pausa en medio del espectáculo para abrir una ventana a su mundo personal.

Allí, sobre el escenario, conmovida y al borde del llanto, dejó frases que rápidamente se viralizaron y alimentaron aún más el misterio. "Es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión. Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que pasaron en la vida", lanzó, en un intento por ordenar -o desarmar- las versiones que circularon en los últimos días.

Lejos de cerrar el tema, sus palabras lo profundizaron. Tini insistió en que hubo una interpretación errónea del conflicto: "Me pareció injusto que todos estos días se esté llevando para un lado que no es. Por ahora prefiero dejarlo acá". Y reforzó la idea de un conflicto más profundo, pero puertas adentro: "Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó". El pedido final fue casi un ruego: "Dejen de intentar saber qué pasó. Por ahora, yo elijo el silencio. Los amo".

Pero mientras Tini elegía el escenario para hablar -y callar-, Emilia optó por otro lenguaje: el de las imágenes en redes sociales. Desde Miami, ciudad donde reside, la entrerriana reapareció en redes con una publicación tan simple como cargada de significado. Bajo la frase "Agradecida de tenerlos", mostró una serie de fotos íntimas: momentos cotidianos, su familia, su perro Roma y la presencia cercana de Duki, su pareja.

Emilia reaccionó compartiendo algunas fotos íntimas de su entorno

Sin una sola mención directa al conflicto, la cantante optó por el refugio emocional frente al ruido externo. En medio de rumores, críticas y hasta una caída en seguidores masiva, Emilia eligió correrse del barro mediático y mostrarse en su círculo más cercano, entre afectos y estudio de grabación. Sin embargo, días antes, el tono había sido muy distinto. En un descargo público, la cantante dejó ver el impacto que tuvo la exposición: "Por favor, les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano".

Y fue aún más directa sobre su estado emocional: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta". El contraste entre ambas estrategias -la indirecta en vivo de Tini y el repliegue emocional de Emilia- alimenta un conflicto que se sostiene tanto en lo que se dice como en lo que se evita decir. Todo esto ocurre en un contexto donde cada gesto se amplifica. De todo esto, hubo señales previas: el 20 de marzo, en Córdoba, Tini lanzó una frase que muchos interpretaron como el primer disparo de esta saga: "Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano".

Emilia había hecho un potente descargo días atrás

Desde entonces, el triángulo mediático entre Tini, Emilia y María Becerra se convirtió en un fenómeno de redes, donde cada publicación, cada silencio y cada comentario de los fans suma una nueva capa de interpretación. En X, el termómetro digital no tardó en explotar. Entre quienes piden explicaciones y quienes defienden el misterio, las reacciones reflejan el clima: desde críticas por "tirar cosas al aire" hasta elogios por la capacidad de emocionar con una sola frase.