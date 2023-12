Fraude, bloopers y romances previos: los momentos más insólitos de Gran Hermano

Gran Hermano comenzó el 11 de diciembre y fue sin dudas de menos a mas. Cuando la mayoría de los participantes apostaron a realizar un juego callado pasando desapercibidos para encaminarse hasta la final como lo hizo Marcos Ginocchio, otros apostaron a jugársela por todo: discusiones, bandos, risas, juego, peleas y hasta romance. A decir verdad, las que más mostraron las garras fueron las mujeres que son las que mayor protagonismo están tomando en el reality y principalmente Juliana "Furia" Scaglione y Sabrina Cortez, que se declararon mutuamente la guerra.

Parte del casting de quienes ingresaron a Gran Hermano 2023

La primera nominación de Zoe fue por "finalidad"

Dos días después del comienzo de la nueva edición de Gran Hermano, llegó el momento más esperado por los participantes: la gala de nominación. La casa más famosa del país abrió sus puertas el día lunes 11 de diciembre y el miércoles, los "hermanitos" debieron elegir -casi sin motivos- a quienes querían ver en placa para convertirse en el primer eliminado o eliminada.

Pero sin dudas que la persona que dio sus motivos más graciosos y quien captó la atención del público fue Zoe Bogach de la manera más sincera que podía haberlo hecho. ¿Por qué? Es que los motivos para nominar eran muy pocos porque sólo llevaban conociéndose 48 horas y no tenían mucho para decir uno del otro. Sin embargo, la joven participante dio una razón que se convirtió oficialmente en el primer blooper de la edición. "Voto por finalidad", explicó.

Mucho se sabe que cuando las razones faltan, los participantes eligen votar por afinidad con sus compañeros teniendo en cuenta con quienes más charlan o comparten distintos momentos. Por eso mismo, Zoe quiso votar a Williams López y a Axel Klekaylo aunque unas pocas letras fallaron en su discurso. "Voto a Williams y a Alex por finalidad. No charlé mucho, no los conozco mucho, entonces no sé", había detallado.

Nicolás votó a Claudia en la tercera gala de nominación

Puede que en las galas de nominaciones es cuando más se vean los bloopers de los participantes en cuanto a las equivocaciones o errores con poco sentido por el simple hecho de que es uno de los pocos momentos en donde la atención está puesta simplemente en el participante, la cámara y lo que dice.

Eso mismo fue lo que le sucedió a Nicolás Grosman que en su tercera gala de nominación tuvo un insólito error que no sólo le causó gracia a él riéndose en el confesionario sino a toda la tribuna que se encuentra del otro lado apoyando a todos los "hermanitos".

A la hora de mencionar para quienes iban dirigidos sus votos, manifestó que los primeros dos se los aplicaría a Florencia Cabrera y en segundo lugar a "Claudia", sin tener en cuenta que aquella persona a la cual hacía mención, no existe en la casa. Es que claro, después de 21 días encerrados, hasta el momento algunos participantes como le sucede a él, no pueden memorizar los nombres de los otros 17 que se encuentran en juego... o sí.

A la hora de sentarse en aquel sillón blanco con colores en su respaldo, Nicolás expresó: "Le voy a dar dos votos a Florencia y uno a Claudia" y rápidamente Gran Hermano frenó y le consultó: "¿Quién? ¿Perdón?", pero sin darse cuenta de que aquella persona no existía, volvió a retrucar: "Dos a Florencia y uno a Claudia". El blooper era tal, que GH le debió avisar la verdad: "No hay ninguna persona con ese nombre" y ahí mismo cayó en la cuenta: "Carla, perdón", aseguró entre risas.

Furia re versionó la canción de Shakira y Bizarrap contra sus compañeros

Desde el primer día en que entró a la casa, Juliana Scaglione, más conocida como "Furia", dejó en claro su postura en cuanto a la vida y de qué manera convivirá lo que dure su estadía dentro de la casa más famosa del país y eso mismo, no cayó del todo bien a sus compañeros que en tan sólo dos días lograron nominarla todos con 22 votos siendo una votación masiva.

Es que claro, la personalidad de Furia es sumamente distinta al resto y de hecho ella aclaró una y otra vez que no entró a Gran Hermano para realizar amistades sino que su juego será completamente sola. "Se la tienen que bancar", repitió en varias ocasiones. De hecho, después de haber pasado dos placas seguidas logrando la eliminación de Hernán Ontivero y de Axel Klekaylo, todo su ego y fuerza aumentaron mucho más así como también las enemistades.

Sin embargo, poco parecieron importarle aquellas enemistades porque luego de superar las dos placas, se mostró totalmente enfurecida de manera graciosa en contra de sus compañeros inventando una versión de la canción de Shakira y Bizarrap, mientras todos se encontraban disfrutando del sol, la pileta y el calor en el patio.

Mientras que de fondo Gran Hermano había puesto la famosa canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué y a Clara Chía, Furia re versionó una de las partes más famosas. En la oración que dice "Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú", la participante pelada hizo lo propio y comenzó a cantar delante de todos: "Tienen cara de personas buenas pero son todos unos fallutos hijos de re mil put... hijos de re mil pu...". A muchos les causó gracia y risas, otros simplemente decidieron ignorarla.

El supuesto cachetazo de Furia a Williams

El martes a media mañana se vivió un momento de muchas tensión, con gritos, insultos y hasta amenazas en medio del descanso de la prueba de líder que terminó ganando Martín Ku por segunda vez consecutivas. De un momento a otro, las cámaras del streaming en vivo tomaron a Furia corriendo mientras se reía y detrás suyo, el Paisa a los insultos. "¿Qué flashias? La conch... de tu hermana. Me vas a venir a pegar así, la put... que te parió", gritó Williams.

Y siguió: "¿Para qué me pegas así? Ni mi mamá me pega y me venir a pegar vos. Fantasma de mierda". En eso, Martín Ku logró agarrarlo por la espalda y por enfrente se le posicionó Lisandro Navarro para que la violencia no pase a mayores. "¿Qué fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nada más, no te pegué", se defendió Furia. Ahí mismo, la transmisión que supuestamente es 24 horas, se cortó repentinamente y no volvió a mostrar de qué manera continuó.

Pero lo que verdaderamente pasó entre Furia y el Paisa decepcionó a más de uno, por no decir a todos. Si bien existió una "agresión" de parte de la pelada de la casa más famosa del país, lejos estuvo de ser una "violenta cachetada" que amerite la posterior violenta reacción de Williams. Incluso, estuvo más cerca de ser un simple mimo o caricia a una agresión. De todas formas y para ser justos con todos, Gran Hermano optó por sancionar a ambos protagonistas por igual.

Furia leyó un comunicado de Gran Hermano haciéndose pasar por líder

Furia después de ser salvada por segunda vez consecutiva tomó mucho más confianza para apoderarse de la casa. El lunes siguiente a la eliminación arrancó de manera distinta hablando con las cámaras y haciendo mini descargos. El primero de ellos, fue una actuación frente a la cámara con un sobre de Gran Hermano simulando dar un comunicado para todos los participantes.

"La nueva comunicación de Gran Hermano dice: Chicos, desde el día de mañana vamos a explicarles que Juliana, la jugadora número 17 o no sé con qué número entramos, pasará a vivir en la casa y no podrá ser nominada así que se la van a tener que fumar. Firma: Furia. La tienen adentro", gritó entre risas y delante de todos sus compañeros que se encontraban en la cocina preparándose el desayuno.

La actuación no terminó y prosiguió con su show: "Yo por ejemplo voy a actuar y afirmar que yo mañana gano la prueba del líder así que me tengo que preparar y pararme como si yo estuviera leyendo el sobre como si fuese líder toda la semana. Cuando me pregunten, ¿a quién votas? Ustedes ya saben. Ustedes ya saben contra donde voy. Saben a dónde voy. Vamos a ver si esos 323 mil seguidores son reales a ver si la salvan". La guerra está más que declarada y la grieta abierta de par en par. Furia vs Sabrina.

"Ahora sí, cariño. Vamos a ser bien real. Miren que hay muchos seguidores que los compraron, eh. Podría ser líder básicamente todas las semanas si no me caga la producción", expuso y mientras caminaba, también se la agarró de pasada contra Axel que estaba limpiando las afueras del baño. "Así me gusta. Mira como está limpiando este chico, no puedo creer, lloro".

Cruce entre Catalina y Sabrina

La casa está que arde y principalmente por los bandos entre las mujeres en los cuales se ven como cabezas de grupo Furia y por el otro, Sabrina. En el día después de la gala de nominación, la blonda se mostró visiblemente furiosa con Cata, la trató de "viva de mierda" y hasta se animó a cuestionar su profesión: "No le dá para ser médica porque no entendió lo que hicimos". Esto molestó, y mucho, a la pediatra, quien justamente estaba presente cuando la joven de Only Fans lanzó sus dardos venenosos contra ella y no dudó en encararla. "¡Con mi trabajo, no te metas!", le aclaró a la mendocina quien supo ser jefa de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe.

En segundos, un manto de tensión invadió la casa más famosa del país mientras que Cata seguía con su firme postura: "Vos no tenés ni idea, con mi profesión no te metas. No tenés ni idea. Con todo lo demás, que sea juego... Vos no me conocés y yo no te conozco". Acorralada por su compañera, Sabrina intentó justificar sus dichos y le aseguró a Catalina que se "hace la boluda". "De mí decí lo que quieras, que soy una hueca o una tarada, pero con mi laburo no te metés", le volvió a aclarar Cata.

Y sumó: "Estás subestimando a los médicos que muchas veces ayudan a tu familia, a la mía y a la de él (señalando a Alán, quien se encontraba a su lado). Yo soy médica y no tenés ni puta idea de cómo yo laburo. Yo te permito lo que quieras, que digas que soy una conchuda, tarada que lleva y trae, pero con mi laburo no te metés". Con el correr de los segundos, la feroz discusión iba escalando en intensidad al punto de que Cata, cansada de Sabrina, comenzó a tratarla de "tarada".

Incluso, en un arrebato de furia, la pediatra disparó: "Sos una tarada, una taradísima. La verdad es que me caías bárbaro, pero me dí cuenta que sos lo más falso y tarado que vi, y una calienta pij... de todos tremenda. Pobre tu novio afuera". Totalmente apática, Sabrina -en su defensa- sólo atinó a responderle a su compañera que le gustaría ser "una calienta pij..." como ella, a lo que Cata, con ironía, respondió: "Si, unas ganas tremendas. Lo que menos me interesa en esta casa es cualquiera de estos vagos".

Isabel se acordó de mala manera de Silvina Luna y criticó a Julieta Poggio

Isabel de Negri se convirtió en una de las participantes más polémicas de la edición de Gran Hermano. Es la "hermanita" más grande, su juego se basa en hacerse notar y por sobre todas las cosas, marcar el respeto por considerarse la "madre de la casa". Pero mientras intenta aplicar eso, son varias las cosas que le fallan en su discurso: malos tratos, palabras de más y tratos exagerados.

Fueron varias las veces que se la vio cuestionando las acciones de Zoe, por cómo se viste, a qué hora se pone lo que se pone y mucho más si tiene que ver con la comida. La comida siempre fue un tema de conversación y pelea dentro de Gran Hermano y siempre lo será por cuestiones lógicas, aun así Isabel se fue de boca en una advertencia sobre la alimentación haciendo referencia a Silvina Luna.

Es que la participante hizo hincapié en que si todos se dedican a comer durante todo el día simplemente por el aburrimiento y porque no tienen muchas cosas más por hacer, saldrían con muchos kilos de más y su imagen cambiaría por completo. Incluso ella misma advirtió que es muy difícil poder llegar como ella a la edad que tiene, marcando una superioridad estética delante de todos.

De esa manera, Isabel le recomendó a sus compañeras que no coman demasiado porque irían a "engordar" de más en lo que dure su estaría en la casa más famosa pero con una aberrante comparación: "Yo les digo que más vale chupen mate, acuérdense de cómo salió Silvina Luna", haciendo referencia a que la modelo se había retirado con un peso más alto al que ingresó.

Esa no fue la única vez que apuntó contra alguien. Días más tarde, se metió específicamente con Julieta Poggio asegurando que la ex finalista de Gran Hermano nunca llegaría a ser como ella. Es que mientras hacía mención a los estándares de "belleza", aclaró: "La tengo con otra edad, y con otro tipo de belleza... porqué estar a mi edad como estoy yo. Estás que están acá, ninguna", mientras se mostraba acostada en una de las camas durante los festejos por Navidad, charlando con Sabrina Cortez. "Tengo tu belleza con otra edad, y otro tipo de belleza", le aclaró Isabel.

Acto seguido, se excusó al decir que es "buena persona" y apuntó contra Juli Poggio: "Porque a mi edad estar como estoy yo.... Estas que están acá, ninguna. Aparte yo soy una buena persona, yo sé lo que soy como persona. Pero yo, teniendo tu edad y tu belleza... ¿Por qué te pensás que llegó Juli (Poggio) a la final?", le preguntó a Sabrina, quien solo le atinó a responder: "¿Vos decís? Pero era buenita...".

Rosina y Joel tuvieron una relación afuera de Gran Hermano

Cuando parecía que a este Gran Hermano no le faltaba nada, llegó la bomba final: dos participantes se conocen de antes e incluso tuvieron una relación fugaz por fuera de la casa. Después de terminar, se reencontraron en el lugar menos pensado: la casa más famosa del país. Y la distracción pudo durar sólo una semana, porque a la siguiente ya comenzaron a mostrarse de manera muy junta como si podría estar hablándose de una posible pareja dentro del reality.

Joel y Rosina

Joel Ojeda y Rosina Beltrán se juntaron en el patio cercanos a la parrilla y aclararon su situación: lo que les pasa a cada uno con aquellos sentimientos y hasta dejaron en claro un pacto a realizar y es que ninguno de los "hermanitos" se enteren que ellos se conocían de antes. ¿Pero qué más? El participante le mencionó que si bien sintió muchas cosas por él, ahora sólo quería que todo quede con una amistad.

Ante esto, la oriunda de Uruguay lo aceptó con total normalía y diciendo que ella no entró para tener un amor dentro de la casa ni mucho más porque le cuesta "abrirse" con el resto y no esperaba otra cosa. Sin embargo, dos días más tarde de esa conversación, Joel la sorprendió en el día de su cumpleaños con un ramo de rosas y un beso delante de todos los participantes y de las cámaras, lo que derivó que al caer la noche Rosina llore por sentirse intimidada por demás.