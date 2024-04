Furia apuntó contra Coti y le declaró la guerra a la producción de GH: "A mí no me van a apagar"

Pasaron cuatro meses del comienzo de la nueva edición de Gran Hermano y hasta el momento, solamente Juliana "Furia" Scaglione logró mantener la imagen de protagonista y candidata a ganar el reality, superando ampliamente a sus compañeros cada vez que le tocó enfrentarse en alguna u otra nominación. Teniendo en cuenta que parecería ser indestructible, desde la producción de Telefe buscan día a día "desestabilizarla" poniéndole obstáculos en su camino.

Furia abrazada a su peluche "Cariño".

En un principio, la producción apostó a Romina Uhrig para correrla de su eje y lo logró: se peleó con Agostina Spinelli y mostró una faceta violenta. Luego, no fue casualidad que en el repechaje -y al usar el Golden ticket- ingresaran los "enemigos" de Furia, a excepción de Catalina Gorostidi, quien por entonces era su amiga.

Y como si al ver otra vez a Isabel De Negri, Joel Ojeda, Sabrina Cortez y a Denisse González fuese poco, ahora también hicieron entrar de manera insólita para que juegue como una participante más a la ex "hermanita" Coti Romero.

Todo va por el mismo lado y sigue el mismo camino: eliminar a Furia. Los cierto es que los últimos en entrar a la casa tuvieron hasta el momento un paso sumamente fugaz. La única que casi cumple el objetivo de lograr que Juliana sea eliminada, fue la mismísima Catalina: la pediatra pasó de ser su mejor amiga a su enemiga número uno, aunque no pudo contra ella y perdió en el último mano a mano.

Por este motivo, muchos fanáticos del programa sostienen que Furia es una de las "mejores jugadoras" que tuvo el reality. Incluso, advierten que es la única participante que entiende el juego y se anticipa a las estrategias que puedan llegar a armar sus compañeros contra ella. Y para muchos se dio cuenta de la supuesta manipulación que crea Gran Hermano para poder, según sus dichos, "desestabilizarla". O al menos, así lo afirmó en las últimas horas ante las cámaras.

Juliana "Furia" Scaglione

Con respecto a los ex "hermanitos" que volvieron a ingresar al programa y la influencia que tuvo ella en eliminarlos para que sigan en carrera únicamente los que están desde el primer día, describió: "A Isabel la sacó Gran Hermano, a Sabrina me la cargué, no se la cargó Catalina, a Joel ayudé para que se vaya".

Y con total indignación, sumó el pedido que le están haciendo el resto de los participantes para poder también eliminar en conjunto a Coti. "Ahora me dijeron que yo me tengo que ocupar de sacar a Coti y no, que muevan el orto. Después a mí la gente me odia y no. ¿Soy la única pelotuda que juega?".

Sin dudas que el ingreso de la oriunda de Corrientes movilizó la casa porque en la edición pasada fue eliminada por ser considerada "traicionera", luego de hacerle la espontanea a quienes eran sus dos mejores amigas dentro de la casa: Daniela Celis y Julieta Poggio. Teniendo en cuenta esa información, ninguno de los "hermanitos" de este año confían en ella abiertamente.

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione.

En una extensa e intensa charla con Emmanuel Vich y con Martín Ku, Furia, que sigue mencionando que la producción mandó a Coti para perjudicarla, afirmó: "Se pensaron que mandaron algo excelente y mandaron esto que no sirve para nada y van a mandar a cuatro personas más. No les funciona lo que quieren hacer que es desestabilizar. No lo logran. Ninguno de nosotros cae".

Ante eso, el Chino le consultó si piensa que el ingreso de la correntina fue pura y exclusivamente para desestabilizarla, a lo que la pelada le respondió: "No, creo que viene a desestabilizar la casa y no lo está logrando. Más allá de que tiene una energía densa porque se siente, nosotros que tenemos la energía alta lo anulamos".

Y explicó: "La energía densa calma toda la casa, entonces si hay gente con energía alta, activa, y lo demuestra constantemente como por ejemplo vos que te levantas, desayunas, vas a entrenar, venís, haces cosas e incluso hay gente nueva que entró que tiene una energía muy positiva, hay que intentar que no se apaguen porque se nota que es lo que está intentando hacer, vamos a ver cuánto le dura. Por lo menos a mí no me va a apagar y espero que no apague a ninguno de mis compañeros. No quiero ver caer gente".

Coti Romero le tocó la pelada a Furia para tener "suerte".

Sobre la participación de ella y su influencia en el juego, destacó: "Sí siento que vino a sacar a alguien, no a muchos pero a alguien. Todos me marcan a mí pero siento que va por gente más puntual. Tira comentarios muy chotos para armar quilombo que no los voy a escuchar porque el que se engancha en eso pierde su foco. Yo estoy pensando en mi camino, no en el de los demás y no me engancho en esas".

Además, hizo hincapié sobre una de las jugadas que intentó realizar Coti a tan sólo dos días de su ingreso, pero que rápidamente todos se dieron cuenta de su mentira: inventar gritos de afuera para generar problemas. "Nosotros cuando gritan algo no nos mentimos. Eso no se hace. Es al pedo. Aparte la espontánea ya sé que me la clavaste, no hace falta que alguien nos venga a gritar que me la hiciste vos porque ya lo hablamos y se sabe. Eso no genera discordia".

¿Furia embarazada?

El miércoles luego de la gala de nominación, Juliana lanzó una frase que dejó retumbando a todos los televidentes porque dio a conocer algo que nunca antes se había hecho mención: debió realizarse estudios médicos dentro de la casa. Lo cierto es que si bien no especificó qué clase de análisis se hizo ni por qué se los tuvo que hacer, lo primero que apuntaron sus fanáticos fue que quizás podría estar embarazada de Mauro, quien es su pareja dentro del reality.

Furia y Mauro.

"Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio", lanzó en la sobremesa, haciendo mención en que quería celebrar ser nominada cuando la votación será a través del "voto positivo", algo que la beneficiaria rotundamente al saberse favorita del programa.

Sin embargo, sus compañeros fueron quienes le preguntaron por qué se había hecho un estudio, pero ella, en vez de responder con la verdad desde lo medicinal, recurrió a lo de siempre: sus explicaciones conspirativas. "Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró más la pancita", dijo.

Es que claro, Juliana vivió las últimas semanas a pura tensión por dos conflictos en particular: su pelea con Catalina y la escasa comida de la casa. En cuanto a su pelea, logró tener a casi toda la casa en su contra y hasta incluso, la mayoría realizó campaña para que sea ella la eliminada y con respecto a su alimentación, los últimos días consumió mayormente harinas porque del presupuesto que Gran Hermano les brindó, decidió gastarse por cuenta propia la mitad de su dinero en cigarrillos.

Furia y Mauro durimeron juntos.

Los "hermanitos" fueron claros en las decisiones: quien gasta en cigarrillos, no consume la misma comida que el resto. ¿La explicación? Los que no fuman consumen menos comida porque los que sí fuman, compran más cigarrillos que comida. Con esta explicación, Juliana vivió más de 10 días alimentándose de manera sumamente desordenada. Por consiguiente, Furia definió que su malestar -aunque no explicó cuál es- se debe a que la nominaron, hicieron campaña para su eliminación e incluso la dejaron casi sin comer. Por eso, afirma, hoy se encuentra débil y con problemas de salud.