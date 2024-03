Furia le hizo la fulminante a Denisse, generó dudas entre sus seguidores y enojó a Gastón Trezeguet

El ingreso de la fulminante a Gran Hermano este último lunes revolucionó la casa por completo y logró que una de las jugadoras se la haga a la reingresada Denisse González. Mientras que desde Telefe mantuvieron el misterio sobre quién había hecho la jugada, Santiago del Moro reveló en su programa radial que la autora fue la mismísima Juliana "Furia" Scaglione.

La acción, lejos de parecer un acierto estratégico, fue juzgada por sus seguidores y hasta por el mismísimo productor Gastón Trezeguet, quien la semana pasada había dicho que ella era mejor de lo que fue él alguna vez.

Si bien todavía en el debate del programa no se habló del tema, ya el fandom de la pelada estuvo analizando en las redes sociales. Si bien muchas de sus fanáticas justificaron la jugada e intentaron darle validez, quienes tuvieron más juicio pusieron en duda lo que hizo en el confesionario.

Denisse González en la gala de nominación en la que se fue originalmente.

"Dejen de justificar huevadas, la jugada es malísima, pero tuvo muchísimas buenas. Dejen de justificar este delirio que se mandó. Aunque no sea por amor igualmente es malísima la jugada. Denisse iba a placa igual", alegó Trezeguet respecto a la acción de Scaglione, en un posteo en su cuenta de X.

Los cuestionamientos a la jugada vienen desde el lado de que la reingresada estaba cantada en la próxima placa, tal como aseguró el productor. Inclusive el ex GH que participó de la primera temporada del reality apuntó contras las defensas que hicieron de Furia en las redes. "¿Y qué importa si el líder la salvaba a Denisse? Denisse no es competencia de nadie. Ya no saben como justificar una mala jugada", opinó, quitándole crédito a quienes motivaron un acierto en la acción.

La reacción en redes sociales de Gastón Trezeguet a la fulminante de Furia.

Todo este reclamo de Trezeguet no quiere decir que haya dejado de apoyar a Furia. El productor todavía cree que la pelada es la mejor jugadora de la historia del reality, aún más que él, de acuerdo a lo que confesó días atrás en la mesa de A la Barbarossa. Inclusive, para llevar tranquilidad a sus seguidores, lo aclaró en X: "No pasa nada. Un error lo tiene cualquiera, lo importante es que vuelva a su eje y a leer bien, yo creo que ella lo va a lograr".

El análisis sobre esta acción continuó con el streaming que protagoniza junto a Fede Bongiorno, en el cual tuvieron como invitada a Agostina Spinelli. "Furia es una jugadora tan fuerte y tan buena, que no necesitaba meter este balazo ahora", precisó Trezeguet allí. "Nada justifica tirar tu bala de plata", aclaró.

Mientras se reían de la votación que hizo la eliminada Sabrina Cortez tras salir de la casa, quien le dio sus votos a la fulminada, también cuestionaron que los seguidores de Scaglione vayan a hacerle caso y a votar a Denisse para que salga. "El fandom de Furia la apoya, son incondicionales, la bancan, la cuidan, pero son independientes a las decisiones", explicó Trezeguet.

"Ha pasado más de una vez que Furia ha dicho 'sacá a tal', y el fandom dice 'no, mi amor. Vamos a sacar a esta otra persona porque nosotros vemos el juego desde afuera'", recordó después, con el ejemplo de la vez que votaron a Lucía Maidana para que se vaya, en contra de los pedidos de la doble de riesgo. "Para mí no tienen por qué sacar a Denisse", agregó.

Lo cierto es que tras quedar fulminada, Denisse fue al confesionario a dejar sus votos con la espontánea. Es un hecho que, tras la pelea que tuvo con Florencia Regidor, es muy probable que apunte a ella en primer lugar. Esta es una de las pocas vetas en las que puede llegar a ser provechosa la jugada contra González, porque podría generar que le lluevan los votos a la nueva jugadora.