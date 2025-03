Furia tiene su primera enemiga en GH: Eugenia Ruiz apuntó donde más le duele

Si algo caracterizó a Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en su edición de Gran Hermano fue su fuerte personalidad y lo confrontativa que fue con cada uno de sus compañeros. Aunque en su reingreso a la casa el pasado lunes demostró haber bajado la intensidad, fue cuestión de horas para que ya fiche a su nueva enemiga.

Cabe recordar que la doble de riesgo, en su temporada eliminó a cada jugador que se propuso, lo que en la recta final le jugó en contra, ya que el fandom de cada eliminado se unió para sacarla y dejarla fuera de la final. Con el Golden Ticket tiene una segunda oportunidad y todo indica que ya mandó a "La Furioneta" contra Eugenia.

Furia ya tiene su primera enemiga dentro de la casa pero Eugenia no se achica

Hay quienes la miran a la influencer con cierto fanatismo y terror, mientras ella recorre las instalaciones como si nunca se hubiera ido de allí. Ante la comodidad y seguridad que demostró, Eugenia Ruiz se le plantó: "No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa", lanzó Furia que tuvo como respuesta: "No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa", pronunció la oriunda de Santiago del Estero.

"Ah, no sé... creo que es la casa de los chicos primero", respondió Juliana Scaglione con cierto aire de superioridad, con lo que dejó en claro que su contraparte había entrado en la segunda etapa del juego. La actriz no se achicó y gritó: " Ahora es mía también ".

El navegador no soporta este contenido.

Luego de la pelea, la relación entre las participantes quedó marcada de tensión, aunque no fue motivo para que no se dirijan la palabra: "Esta sería la tercera vez que entro. La segunda vez entre por 24 horas con los que estaban como finalistas", contó Furia en una charla en la galería de la casa: "¿Viniste a hacer campaña por alguno?", consultó Martina con el mate en la mano. La joven recordó que ingresó a apoyar a Emma Vich, quien quedó como segundo finalista ante el triunfo de Bautista Mascia.

La charla fue la oportunidad perfecta para que Eugenia pueda vengarse del anterior episodio. En este contexto, trajo en escena la vez que ingresaron a la casa algunos familiares de los participantes: " Ah no, tu amiga " y se rió irónicamente. Al instante, Juliana -con cierta incomodidad- se levantó del sillón con la excusa de buscar una servilleta mientras su enemiga no controlaba la risa.

El navegador no soporta este contenido.

A partir del episodio, los usuarios de X recordaron el video en que Ruiz fue contra Furia y su amiga: "Ayer han entrado familiares y amigos de los que están encerrado en GH, y entra una amiga de Furia y Del Moro le dice '¿hace cuando que se conocen' y dicen hace dos años", relató la mediática en su cuenta de Tik Tok cuestionando el tiempo de amistad: "Dos años no es suficiente para construir un vínculo de amistad, Furia no tiene amigas , le han pagado o algo, no se sabía ni el nombre".

Juliana Scaglione estaba al tanto de este video, ya que fue cuestión de segundos para que se viralice en redes sociales cuando la santiagueña ingresó a la casa. Quienes no están al tanto del audiovisual son los compañeros, ya que se encontraban aislados hace ya dos meses; aunque Lourdes rápidamente entendió que la incomodidad de una y la risa de la otra fue por un video que circuló por las plataformas.