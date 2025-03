Coty Romero fue víctima de una escandalosa estafa: "Yo sé que el karma se va a encargar"

Desde su salida de Gran Hermano 2022, Coty Romero se consolidó como una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento y las redes sociales. Pero en las últimas horas, su nombre volvió a ser noticia por una razón completamente distinta: fue víctima de una estafa y decidió hacerlo público para que nadie más caiga en la misma trampa. En un video de TikTok que ya se viralizó, la influencer relató con indignación y bronca el engaño del que fue objeto por parte de un tal Bruno Schol, quien se presentaba como empresario y gestor de una agencia de influencers. "Ni siquiera sé cómo se pronuncia su nombre", admitió Coty al iniciar su descargo.

Todo comenzó con una primera colaboración que, según ella, se desarrolló de manera normal. "Tardó en pagar, pero pagó", explicó Coty, lo que le generó cierta tranquilidad y confianza en Schol. Sin embargo, esa primera transacción habría sido el anzuelo perfecto. En la siguiente oportunidad, el hombre planteó que "tenía un problemita" y que no podía pagar por adelantado. Coty, convencida por el antecedente, aceptó. El resultado fue el peor: publicó los contenidos acordados, pero el pago nunca llegó. "Nosotros obviamente confiamos", lamentó la influencer, quien reveló que su amiga Carlita, encargada de coordinar las propuestas laborales, fue la que recibió todas las excusas que Schol dio para no pagar. "Miren todas las cosas que esta persona le va diciendo, que le va mintiendo...", mostró en pantalla la ex hermanita, indignada.

Fue objeto de un engaño por parte de un tal Bruno Schol,

A medida que pasaban los días, las respuestas del supuesto empresario eran cada vez más inconsistentes. En un momento, incluso intentó negar su identidad. "Me dijo que él no era el de la foto", contó Coty entre el asombro y la impotencia. Pero lo que más le molestó no fue el dinero, sino la situación en la que quedó su amiga. "Gracias a Dios, yo no necesito esa plata para vivir", dijo la influencer, pero aclaró que Carlita dependía de esos ingresos y que había trabajado por comisión. Según su relato, las excusas de Schol fueron de lo más variadas y apelaban a la lástima: "Hoy tengo tal cosa, hoy me agarró un ataque de ansiedad, hoy me subió la presión".

Sin embargo, cuando Coty logró contactar a la persona que supuestamente debía enviarle el dinero, la respuesta fue demoledora: "Nos dijeron que es completamente mentira, que a él sí le entregaron la plata. ¿Qué hizo con esa plata? Vaya uno a saber". Uno de los momentos más impactantes del relato fue cuando Coty reveló que Schol le había pedido grabar un video en el que afirmaba trabajar con él y mencionaba una cifra específica. Luego, descubrió que esa suma coincidía con el monto que el hombre había cobrado en su nombre. "Imagínense la ganancia que él sacaba de cada cosa que hacía y, aun así, no pudo pagar", denunció, evidenciando el nivel de manipulación.

La influencer advirtió a sus seguidores que Schol no solo la había engañado a ella, sino que muchas otras personas también fueron víctimas de su supuesto negocio fraudulento. "Decía que tenía una agencia de influencers y que trabajaba con un montón de gente", relató Coty, y agregó que varios microinfluencers que dependen de este tipo de colaboraciones también habrían sido estafados.

Coty Romero

Finalmente, Romero cerró su video con un pedido claro a sus seguidores: "Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona". Según su testimonio, ya pasaron más de tres meses desde aquel acuerdo incumplido y el estafador no hizo ni el más mínimo esfuerzo por pagarle. Incluso, mostró un audio que recibió de Schol, donde él intentaba justificarse con un tono desesperado. "Estoy con un problema personal gravísimo... mi ex pareja me está amenazando, hostigando, persiguiendo... No quiero tener otro problema más", se escucha decir al acusado, en un intento por evitar la exposición. Pero Coty no está dispuesta a dejarlo pasar. "Yo sé que el karma se va a encargar, pero no lo voy a dejar así", afirmó con determinación. Su denuncia ya se viralizó y su historia se convirtió en una advertencia para quienes trabajan en el mundo digital: confiar está bien, pero la prudencia es clave para evitar caer en manos de estafadores.