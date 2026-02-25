Negligencia y una vida perdida: condenaron al hijo de Leo Mattioli por la muerte de una ciclista en Santo Tomé

La mañana del 21 de septiembre de 2024 comenzó como cualquier otra en Santo Tomé, Santa Fe. Eran cerca de las 8 cuando Claudia Laura Decurgez pedaleaba por calle Richieri, próxima a la acera derecha y a pocos metros de la esquina con Libertad. Circulaba de manera reglamentaria. Detrás, en el mismo sentido, avanzaba una camioneta Toyota Hilux conducida por el cantante de cumbia Nicolás Mattioli. Segundos después, todo se quebró.

Nicolás Mattioli

Este martes, tras un juicio abreviado en el que admitió su culpabilidad, Mattioli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Decurgez. La sentencia fue dictada por la jueza penal Susana Luna. Además, se le impuso una inhabilitación de siete años para conducir. El músico, hijo del fallecido ídolo popular Leo Mattioli, fue hallado responsable de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor".

Como no cuenta con antecedentes penales, permanecerá en libertad, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta: tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos, y deberá realizar un curso de seguridad vial. El procedimiento abreviado fue acordado por la jueza Luna, la fiscal Rosana Marcolín, el abogado querellante Diego Martini y los defensores Norberto Berlanga y Facundo Colinas.

La aceptación de la responsabilidad por parte del imputado evitó un juicio oral, pero no alivió el peso de los hechos reconstruidos en la audiencia. A la salida, la fiscal Marcolín fue contunente. "El condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista", sostuvo ante los medios. Las pericias fueron determinantes. "El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla", explicó la funcionaria judicial.

Nico Mattioli - Claudia Decurgez

Los estudios descartaron alcohol y drogas. "Se hizo el test más específico, que detecta diez sustancias estupefacientes. Tampoco hubo exceso de velocidad respecto de la permitida en esa calle", señaló. De hecho, durante la audiencia precisó que "las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora".

Pero la velocidad dentro de los límites no alcanzó para evitar la tragedia. "Al ser embestida, Decurgez salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después", relató Marcolín, en una descripción que dejó en silencio la sala. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: la camioneta impacta desde atrás a la ciclista, que pierde el equilibrio y cae al asfalto.

Personal médico acudió rápidamente, pero pese a los intentos de reanimación, la mujer murió como consecuencia de las lesiones. La fiscal destacó que el objetivo del acuerdo era garantizar una condena. "Queríamos que fuera condenado porque, más allá de que la condena sea de ejecución condicional, ya queda el antecedente condenatorio, ya no puede acceder a una nueva condena en libertad", afirmó.

En septiembre de 2024 embistió con su camioneta a Claudia Laura Decurgez

Y advirtió: "Contados a partir del día de hoy, son 4 años que el condenado no puede cometer ninguna clase de delitos". En ese sentido, fue clara: "Cualquier delito que cometa va a ser seguramente acompañado por un pedido de prisión preventiva del fiscal que esté en turno". También confesó que desde un principio le resultó "preocupante" que el conductor no haya visto a la ciclista "hasta que la chocó". Tres años en suspenso. Siete años sin conducir. Una condena que deja antecedentes y condiciones. Del otro lado, una familia sin madre, hijos con una ausencia definitiva y una muerte que, según la reconstrucción judicial, pudo haberse evitado.