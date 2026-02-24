230 millones y cero camiones: Santi Maratea y el misterio de la colecta para los bomberos de La Cumbre

En septiembre de 2024, en respuesta a los devastadores incendios que afectaron diversas localidades de Córdoba, Santi Maratea activó una nueva campaña de donación con el objetivo de recaudar fondos para los bomberos voluntarios de la provincia. A través de sus redes sociales, Maratea difundió su mensaje, destacando la urgente necesidad de equipamiento para el cuartel de La Cumbre.

Con un presupuesto inicial estimado en 282 millones de pesos, la colecta buscaba financiar la compra de camiones cisterna, drones, mangueras, generadores y otros equipos esenciales. "Sepan que todo lo que les damos a los bomberos queda para siempre y vuelve a la comunidad ", aseguró el influencer en ese entonces.

En 2024, Santi Maratea inició un colecta para ayudar a los bomberos voluntarios de La Cumbre

A más de un año y medio, Maratea se ve ahora envuelto en un nuevo escándalo. En enero de 2025, los bomberos habían confirmado: "Queremos contarles que el influencer Santi Maratea nos realizó la autorización de pago para la compra del listado de vehículos y equipamientos para nuestro cuartel", difundieron en redes sociales. Además, agregaron: "Todo lo comprado lo tendremos en nuestro cuartel en un plazo de 120 a 150 días".

Sin embargo, los equipos nunca llegaron. En una entrevista con dos bomberos de La Cumbre, se desató lo que algunos calificaron de "robo", dejando al descubierto la situación detrás de la colecta: "Hicimos todos los esfuerzos para presentar el equipamiento en nuestro aniversario. Ya estaba un 80% listo para ser retirado; faltaba el 20% restante de la compra total", explicó el jefe del cuartel.

Acusaron a Maratea de estafar a la gente con sus colectas

"Estamos haciendo todo lo posible para que Santiago Maratea esté presente en el momento de la presentación", agregaron calificando la operación de compra como "bastante larga" y reconociendo que se extendió más de lo previsto: según los Bomberos, los camiones están listos para ser retirados en Buenos Aires desde agosto del año pasado aunque el proveedor debía completar tareas pendientes como el ploteado y el cambio de bomba, entre otras condiciones establecidas desde el inicio.

La colecta que conmovió al país todavía no tuvo frutos, y fue una usuaria de X que se describe como alguien que investiga a "vende humos y estafas" en su "tiempo libre" quien expuso el conflicto: "Che, ¿y de los incendios de Córdoba de 2024 hablamos cuándo? Resulta que se juntaron 230 millones para La Cumbre, zona que no fue tan afectada. ¿Y el resto de los cuarteles no recibieron ayuda? ¿No se lo merecían? ¿Se mintió diciendo que era la zona más afectada? ¿Con qué fin?".

Che y de los incendios de Cordoba del 2024 hablamos cuando?

Resulta que se juntaron 230 millones para La Cumbre, zona que no fue tan afectada.

Y el resto de los cuarteles no recibieron ayuda? No se lo merecían?

Se mintió diciendo que era la zona mas afectada? Con que fin?

Si se... pic.twitter.com/yEqqUsqSmd — NataRod (@Miss_Peruu) February 24, 2026

La joven no solo cuestionó a Maratea, sino también a quienes estuvieron detrás de la colecta: "Si se juntó el dinero en octubre de 2024 y recién se autorizó la compra en enero de 2025... ¿no era urgente? ¿Por qué no se hizo la compra en noviembre si ya habían cerrado los presupuestos? Estamos a 24 de febrero de 2026 y las cosas que se compraron no llegaron. ¿Llegarán en marzo? ¿Hubo rendición de cuentas?".

En redes, algunos usuarios defendieron a Santi Maratea, pero la investigadora volvió a cuestionarlo, señalando que había mentido sobre la zona más afectada y que la colecta se hizo "con un incentivo erróneo". Por su parte, el influencer decidió no responder y continúa mostrando su día a día en redes, lejos de las polémicas que generaron sus colectas.