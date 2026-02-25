Kicillof cruzó a Milei y alertó por un "plan de exterminio de la industria": "Quiere convertir a la Argentina en Perú, donde no hay clase media"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar con dureza contra el rumbo económico del presidente Javier Milei y advirtió que el país atraviesa un proceso de deterioro social que pone en riesgo a la clase media. "Milei quiere convertir a la Argentina en Perú, donde no hay clase media", lanzó el mandatario bonaerense, y calificó al jefe de Estado como "caprichoso, dogmático y destructivo". En esa línea, sostuvo que "eso es lo que estamos viendo al mando de la economía argentina", en referencia directa al perfil y las decisiones del Presidente.

Axel Kicillof

Para Kicillof, el modelo libertario implica un retroceso histórico. "Critican que el peronismo está viejo, pero lo que proponen es volver al modelo agroexportador", afirmó, al cuestionar lo que considera una reprimarización de la economía en un contexto global que, según su visión, va en dirección contraria. "El contexto internacional actual es proteccionista e industrialista", remarcó, y graficó: "El problema es que Milei es un corso a contramano". Con ironía, añadió: "Flaco, si nos querés llevar a la Conquista del Desierto...", en alusión a lo que definió como una mirada anacrónica del desarrollo productivo.

Las críticas también alcanzaron al ministro de Economía, Luis Caputo. Kicillof consideró "indignante" que "nunca haya usado una pilcha argentina" y le pidió que "se dedique a que la industria nacional sea eficiente y barata" en lugar de cuestionarla. En ese marco, denunció la existencia de un "plan de exterminio de la industria nacional" y apuntó contra la reacción oficial ante cierres de empresas como FATE. Una situación así, sostuvo, "debería despertar una reacción para evitarlo", pero acusó que, por el contrario, "se festeja". "El principal riesgo es el deterioro de la estructura social argentina", insistió.

Y fue más allá: "La diferencia con la mayoría de los países de Latinoamérica era que acá había una clase media. Esa es la que está en juego". En paralelo a las críticas económicas, Kicillof planteó la necesidad de reorganizar al peronismo y ampliar su base política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. "Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes", sostuvo. Para el gobernador, lo que "está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación".

Javier Milei

En declaraciones al canal de streaming Cenital, durante una entrevista con Ernesto Tenenbaum, el mandatario bonaerense llamó a dar un "salto de madurez" y a articular consensos más allá de las fronteras partidarias tradicionales. "No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es, veamos la gravedad que tiene y busquémosle la forma", subrayó.

Advirtió que la fragmentación opositora favorece al oficialismo y cuestionó la actitud de algunos gobernadores peronistas que respaldaron la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. "Está asfixiando a las provincias, está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión", denunció. Aun así, reconoció las derrotas electorales recientes: "Perdimos en un montón de provincias. Hay provincias que en octubre no sacamos un diputado por primera vez en mucho tiempo".

Frente a ese escenario, insistió en la necesidad de "armar algo potente, lo más compacto posible y algo que sea capaz de gobernar". Porque, según planteó, el desafío no es solo ganar, sino también gestionar un país atravesado por tensiones económicas y sociales profundas. En ese marco, presentó el espacio "Movimiento Derecho al Futuro" (MDF), lanzado en la provincia de Buenos Aires, como uno de los pocos intentos de renovación dentro de la oposición. "Estamos haciendo un proceso en ese sentido, donde tampoco es con exclusiones", afirmó. El objetivo, explicó, es "ir a un proceso de articulación, de construcción y de alternativa".

Luis Caputo y Javier Milei

"Creo que hay que cobrar conciencia de que el camino que hay que tomar es otro y que hay otro camino. Que es difícil, que es tortuoso, que implica sumar voluntades y experiencias", sostuvo. Y cerró con una advertencia social que busca interpelar más allá de la interna partidaria: "Hay que buscar generosidad y compromiso. Después, no tengo nada asegurado, pero si no, ¿qué vamos a hacer?. Decir: 'Che, no me gustó. Está todo dividido, no hay nadie'. Hay 300 mil familias en la calle, ¿qué vamos a esperar?".