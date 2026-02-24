Por el camino de la reforma laboral: el Estado lanzó un plan de retiros voluntarios para achicar en 600 trabajadores su planta

Envalentonado por los avances en el proyecto de reforma laboral que podría aprobarse este viernes en el Senado, el Gobierno nacional lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir en una cifra que va de los 500 a los 600 puestos de trabajo la planta permanente de 2200 de las empresas Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos (ex Télam), al cual se podrá acceder hasta fines de marzo.

RTA está dividida en tres secciones: la TV Pública, Radio Nacional y el Canal 12 de Trelew, mientras que lo que es lo que era la vieja agencia de noticias estatal contempla a las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar, espacios que sufrieron el desfinanciamiento masivo desde que asumió el gobierno el presidente Javier Milei. Desde inicios de la gestión adelantaron que el objetivo era llegar a la mitad de los empleados estatales en el rubro, en el marco de la tan mentada reducción del déficit fiscal.

Manuel Adorni ya había adelantado lo que se venía en la TV Pública.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había detallado la semana pasada en conferencia de prensa cuál era la intención de La Libertad Avanza (LLA) sobre la TV Pública en particular. "No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto . Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla", explicó, en la misma ocasión en la que reveló que le cambiarían el nombre al canal.

Según señaló un funcionario a La Nación, desde el Gobierno nacional saben que no será fácil que tantos trabajadores acepten el retiro voluntario, ya que "a la gente le puede convenir más que la echen". El reconocimiento de esa realidad parte de que "la mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad".

Los trabajadores de la ex agencia Télam también quedaron en la mira.

Al mismo tiempo, el objetivo de la gestión libertaria de que se vayan entre 500 y 600 empleados de esas empresas seguirá vigente, sin importar las malas condiciones para conseguirlo. "Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan", afirmaron al diario argentino. "Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible", insistieron.