Femicidio en Ezeiza: investigan al hombre que atacó a Malena Maidana a puñaladas

Ezeiza vive las horas más difíciles después del femicidio de Malena Maidana se consumara y dejara a todos sumidos en una ola de angustia. Una mujer de 26 años fue asesinada este domingo por la noche. El crimen, perpetrado en plena vía pública, expone una vez más el crecimiento de la violencia por razones de género con un estado completamente desfinanciado.

Eran cerca de las 9 de la noche cuando Malena salió a caminar por las calles del barrio y, según los primeros informes policiales, fue atacada por un hombre que tenía un arma blanca. Así es como la apuñaló por la espalda y luego, en un acto de extrema violencia, la degolló. Los gritos desesperados de la víctima alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron al 911.

Malena Maidana

Cuando la policía llegaron al lugar, se encontraron con una escena desgarradora. El cuerpo de Malena se encontraba boca abajo en la calle Manuel Andrada al 100, con múltiples heridas de arma blanca en la espalda, la nuca y un profundo corte en el cuello que le provocó la muerte instantánea.

Con 26 años, Malena era estudiante de veterinaria y emprendedora, se dedicaba a la venta de lencería a través de una página online y redes sociales, madre de un niño de tres años. Además, realizaba voluntariado en un merendero local que alimenta a 30 chicos y chicas de la zona.

🚨 BRUTAL ASESINATO EN EZEIZA: LA EMBOSCARON Y LA MATARON A PUÑALADAS

- Malena Maidana tenía 26 años.

- El asesino la siguió, la emboscó y la mató.

- Investiga el homicidio la fiscal Florencia Beloc. pic.twitter.com/3Gg02I6CTy — Vía Szeta (@mauroszeta) February 23, 2026

El impacto del femicidio de Malena ha sido devastador para el barrio La Unión. Vecinos, familiares y amigos organizan una serie de actividades para despedirla y exigir justicia. Este martes a las 19:30, se realizará una marcha del silencio en su honor. "Traé tu vela, tu cartel o simplemente tu presencia respetuosa. No podemos permitir que el miedo se instale en nuestras calles", dice el anuncio difundido por redes sociales. El recorrido empezará en la Plaza Manuel Belgrano y terminará en la esquina de Firpo y Ruta 205, pasando por el lugar donde fue encontrado su cuerpo.

Las investigaciones avanzaron rápidamente tras el crimen gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes obtenidas, se pudo observar a Malena segundos antes de ser atacada y escuchar los gritos durante el ataque.

Momento en el que se ve pasar a Malena Maidana

El lunes a la madrugada se realizó en el domicilio sito en Juan Bautista Alberdi al 100, a pocas cuadras del lugar del asesinato. Allí fue detenido Nahuel Lau de Hoz, de 22 años que vivía en el barrio y que ahora es el principal sospechoso del femicidio. El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 descentralizada de Ezeiza, especializada en violencia de género.