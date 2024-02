La amenaza del ex de Sabrina de cara al repechaje: "Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad"

Más allá de ser amigo de Sergio "Kun" Agüero, Brian Fernández saltó a la fama por un evento no tan coqueto. Su novia desde hace ocho años, Sabrina Cortez, ingresó a Gran Hermano y en el medio del reality tuvo un affaire con su compañero Alan Simone, el cual quedó registrado por todas las cámaras y se viralizó rápidamente. Desde allí, su actual ex primero se mostró golpeado, luego la defendió, y al final volvió a arremeter contra ella. Ahora, deslizó una fuerte amenaza en sus redes sociales.

Si bien hasta el momento había utilizado su Instagram para hacer exposiciones públicas, esta vez Fernández lanzó su mensaje a través de X (ex Twitter). "Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Y te aseguro que a la gente no le va gustar. Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder", advirtió con un tono bien fuerte y un mensaje sin mencionarla a ella directamente, pero que la tiene inconfundiblemente como la destinataria.

El tuit de Brian Fernández donde amenazó a su ex Sabrina Cortez de cara al repechaje de Gran Hermano.

Con el repechaje se refiere a la instancia en la que el público que sigue el reality puede votar para que algunos y algunas de las eliminadas puedan reingresar a la casa más famosa del país. Este año se supone que contará con diversos ingresos, por lo que la rubia que administra su propia cuenta de Only Fans, es una de las candidatas para volver.

Según acusó Fernández, su ex pareja estaría limpiándose la imagen y haciendo declaraciones en la que la infidelidad que cometió en vivo y que la terminó sacando con el voto del público del juego. Por otro lado, también su amenaza reside en que a él no le interesa la fama y a ella sí, por lo que puede salir perjudicada de una disputa pública con él.

Sabrina Cortez y Brian Fernández, antes de que ella ingrese en la casa de Gran Hermano y que le haya sido infiel tras ocho años de relación

Sabrina tuvo una situación sexual en la casa justo una semana antes de que Simone, con quien tuvo intimidad, se fuera por el voto del público. Unos días después le tocó a ella. Al principio Fernández sacó una publicación defendiendo a su ex pareja, pero a los días se arrepintió y confesó que desde la familia de Cortez le habían pedido que lo haga.

En el medio el mismísimo Agüero había salido en defensa de su amigo desde la infancia y había pedido que la voten a Sabrina para que salga del reality. El ex futbolista también tuvo que salir a desdecirse por pedido de Fernández.

La última publicación de Brian Fernández, donde se desdijo de su apoyo hacia su novia Sabrina Cortez

Allí fue cuando explotó todo y el joven confesó que la venía pasando muy mal con todo lo que se había hecho público. Su ex ya había contado que él había tenido episodios de angustia, ansiedad y depresión, los cuales quedaron expuestos a partir de la confesión que brindó y la infidelidad que sufrió.

"Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde está y me da pena cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó", aseguró en aquel entonces.